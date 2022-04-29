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【封區檢測】黃大仙彩虹邨紫薇樓發現4宗陽性個案　約0.3%住戶染疫【不斷更新】

社會 09:18 2022/04/29

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:47】黃大仙彩虹邨紫薇樓約0.3%住戶染疫

黃大仙彩虹邨紫薇樓共有約1100人接受了檢測，當中共發現4宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。 

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中151戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。 

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責任編輯：TOPick港聞組

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