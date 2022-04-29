【梅艷芳】梅啟明遭「逼遷」聲言擔心媽媽受人唆擺　梅媽怒斥兒子唔生性：費事再嘥錢！

▲ 梅啟明稱被逼遷梅艷芳物品不翼而飛，梅媽承認已交還單位怒斥兒子唔生性。

樂壇天后梅艷芳（梅姐）過身後，其母覃美金梅啟明多次出現金錢糾紛，早前梅媽更決定登報脫離母子關係，起初態度強硬的梅啟明近日「跪低」認錯，但昨日突然報警自稱被遷，又指有梅姐的物品不翼而飛。梅媽接受媒體訪問直斥兒子「唔生性」：「唔知佢想點！」

梅媽及兒子梅啟明多年來曾經出現多次金錢糾紛，於《梅艷芳》電影上畫後，沉寂一時的梅氏母子又再浮面，梅媽不滿兒子於是決定「大義滅親」閂水喉，並於二月中登報表明斷絕母子關係。

本來「企硬」的梅啟明轉投婚外情的泰籍女友，但他最近態度軟化並向梅媽認錯，但梅媽似乎未被動搖。

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梅啟明「被逼遷」

事件來到昨日（4月28日），梅啟明突然報警表示被逼遷，他接受TVB《娛樂新聞台》的訪問，表示正在工作時突然接到梅媽電話說要把梅家租住的北角單位交還業主，並要遷往別處，又發現有些梅姐的物品突然消失，梅啟明決定報警處理。

據梅啟明聲稱，該過千呎的北角單位月租4.8萬，他與太太、子女、梅媽、姪仔與女友、兩個工人和私家看護同住，已租住該單位兩年。又表示不知楚梅媽將遷往何處，擔心她受人唆擺。

但有媒體聯絡梅媽，她卻否認與梅啟明同住，又指梅姐的物品在她手上，並直認已把梅啟明所住的單位交還業主，梅啟明於下月中前需要遷出單位。

▲ （經濟日報圖片）

指母親被唆擺

梅媽怒斥兒子「唔生性」：「佢都無住係個度，交返俾業主佢又呱呱嘈，我都唔知佢想點，費事再嘥錢！」

她又指梅啟明不是個好父親和好老公，每次找她都只是想索取金錢，所以拒接對方電話：「佢都使咗我好多年錢，70幾歲人遊手好閒仲搞女人！我唔知佢老婆同個仔係邊，個細路真係俾佢害死！」

梅啟明方面則指自己擔心梅媽被人操控及唆擺，他指梅媽已物色新居，但他事前全不知情，又斥跟他同住的姪子對當他透明，表示警稍後不排除會尋求法律意見。

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