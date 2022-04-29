【酷熱天氣】天文台發出今年首個酷熱天氣警告　市區氣溫最高達33度

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本港今日天氣炎熱，天文台今日(29日)早上6時45分，發出今年首個酷熱天氣警告，至今早9時錄得27.7度，料稍後將升至最高33度。天文台指，今日將持續酷熱，惟一股東北季候風同日抵達，同時亦受廣闊低壓區相關的大驟雨影響，本港下周有驟雨，雨勢有時較為頻密。

天文台今日早上6時45分，發出今年首個酷熱天氣警告，屬自2000年以來最早發出酷熱天氣警告，對上一次為2018年5月3日。根據今早9時的分區天氣，天文台錄得27.7度，新界大美督、元朗公園、石崗均錄得29至29.9度，部分地區更已逾30度，包括濕地公園及赤臘角今晨已達30.2度。

天文台表示，受高空反氣旋支配，今、明兩日華南沿岸地區普遍晴朗，持續炎熱，今日日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高1、2度；稍後局部地區有一兩陣驟雨，及吹微風；明日大致天晴及炎熱，氣溫最高32度。

▲ 本港今晨9時天氣 (擷自天文台網頁)

不過，一股東北季候風將於周日抵達廣東，而與一個廣闊低壓區相關的大驟雨會在下周初影響南海北部及華南沿岸地區，天文台料本港周日多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後雨勢較為頻密，至周一至周二亦有驟雨，雨勢頻密，氣溫將回落至最高24、25度。

天文台解釋，該低壓區會否發展為熱帶氣旋仍存在變數；而隨著雨區逐漸遠離，下周中後期華南天色好轉，氣溫亦會逐步回升。

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責任編輯：陳正怡