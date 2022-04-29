【對簿公堂】Johnny Depp指控前妻與Elon Musk出軌　前經理人作供：只是「攝時間」

▲ Johnny Depp指控前妻婚內出軌。

58歲的荷里活著名男星尊尼特普（Johnny Depp）控告前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗案正開審，雙方證人陸續出庭作供。安芭赫德被指當年尚未離婚，就跟美國電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）交往，惟兩人否認。而安芭赫德和尊尼狄普前經理人作供指，安芭赫德曾多次表明自己沒有愛上馬斯克，只是利用對方「攝時間」。

尊尼特普與36歲《水行俠》女主角安芭赫德（Amber Heard），自2017年正式離婚後一直對簿公堂。尊尼特普因安芭赫德於2018年在《華盛頓郵報》發表的文章，涉影射他家暴，毀掉他的聲譽和職業生涯，向她提出誹謗指控。

▲ 尊尼特普指控前妻出軌馬斯克。（IG圖片）

指控前妻婚內出軌

案件近日開審，尊尼特普早前曾呈上前妻在床上大便照，也連環晒出遭家暴傷勢，自爆曾被Amber切斷手指。他亦指控安芭赫德在婚內出軌馬斯克，更指自己到澳洲拍電影時，馬斯克、安芭赫德和英國名模Cara Delevingne在他洛杉磯的家中歡愉。

官司繼續在法院審理，兩人的前經理人卡里諾（Christian Carino）周三（27日）透過預先錄製影片作供，被問及安芭赫德和馬斯克是否早在2016年開始約會，卡里諾指，不知道他們當時是否在約會，但肯定有花時間一起。

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前經理人作供

此外，卡里諾又展示他和安芭赫德的短訊對話內容。相關短訊是在2017年8月期間發出，當時安芭赫德和馬斯克（Elon Musk）分手正登上各大娛樂新聞頭條。根據短訊記錄，安芭赫德向卡里諾抱怨有關與馬斯克分手的報道，卡里諾安慰她說：

你不愛他，而且你已告訴我1000次你只是在攝時間。

安芭赫德亦在短訊中回覆承認，指希望自己有時間釋放悲傷情緒及自癒，但卻又再被另一個男人傷害，並指兩個男人皆對分手感到憤怒。而卡里諾則指，她可以不和超級名人約會，避免相關情況發生。

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責任編輯︰王明芳