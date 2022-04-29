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【MIRROR成員】才子陶傑向鏡粉「宣戰」？　指MIRROR屬虛火：呢一行係要真材實料

娛樂 11:09 2022/04/29

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由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的男團MIRROR，人氣高企、獲大量粉絲支持。

MIRROR演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》將在7月、8月舉行，更加掀起搶購演唱會門票潮！

事實MIRROR現象近年已成全城討論話題，一直有人全力支持12子，同時有人不以為。

才子陶傑日前於電台節目與另一位主持人馮智政談論香港演藝業，當中特別提到MIRROR只屬虛火！節目的錄音於社交平台上瘋傳，有人認為他敢言，亦有人指他說法不正確，更有戲言他在「玩命」。

最新影片推介：張明偉專訪

陶傑談及MIRROR

陶傑、馮智政本來在討論曾江逝世一事，後來就討論香港演藝業問題，陶傑說：「睇嚟睇去都係MIRROR，MIRROR唔係話唔好，你可以喺情感方面向佢投射。但係12件咁嘅嘢呢，樣樣小鮮肉搓埋一團麵粉，拉返出嚟，我唔覺得分得開邊個打邊個囉。係你有啲人話分得開，我唔覺得係囉。」

另一位主持也指：「你真係⋯⋯」陶傑續說：「我覺得呢啲係虛火嚟，對唔住。你可以有傘後或19年之後你自己嗰種嘅一廂情願，正是情感投射。但係MIRROR係救唔到香港嘅音樂工業同影視，因為呢一行係要真材實料，係要深度同內涵。」

陶傑（Facebook圖片）

MIRROR人氣高企

MIRROR自《全民造星》節目出道後，推出歌曲、接拍廣告、於音樂頒獎禮奪獎，更有成員參演電視劇、電影演出，屬於全方位偶像組合！

MIRROR將於7月25至31日以及8月2至4日舉行十場紅館演唱會。香港電訊旗下會員計劃及數碼業務 The Club 之特選客戶，並於4月28日或之前成功獲批核 Citi The Club信用卡，可於今日（4月29日）早上10時至晚上11時59分登入指定網站，以先到先得形式預訂門票，而每位合資格客戶只可限購4張門票。

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  • （文子健 攝） .
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撰文 : TOPick柴犬出動

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