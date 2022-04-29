【特首選舉】李家超：重視安老助弱　提出解決跨代貧窮試驗計劃【不斷更新】

▲ 李家超指政綱有4個要點，涉強化政府治理能力及提升本港競爭力。(曾耀輝攝)

特首候選人李家超今早（29日）11點，在會展中心舊翼舉行政綱簡介會，港九新界的地區及基層代表獲邀出席，會後設傳媒答問。政綱在網上同步發放，TOPick緊貼政綱公布，不斷更新。

【11:25】

第三個綱領涉及提升本港競爭實力，創造持續發展空間，有6大方向，其一，鞏固金融中心，提升核心優勢，強化全球離岸人民幣業務樞紐功能、國際資產管理中心、風險管理中心、及其他金融市場業務；其二，發展創科中心，帶動經濟轉型：積極發展香港國際創新科技中心，構建國際科研之都，帶動政府、業界、學術界和硏發界的跨領域和地域合作。

其三，開發北部都會，激活發展引擎：推展北部都會區的規劃和建設，加強與內地的聯繫和互動。第四，塑造文化之都，推動創意經濟：在政府架構層面加強對文體旅遊的總體統籌，協調發展文化、旅遊、體育發展。第五，把握法治優勢,強化法律服務：提升香港作為亞太區國際法律及解決爭議服務中心的地位。第六，發揮香港所長，多元自由發展：強化對外推廣及吸引投資，協助中小企推廣和拓展業務。

【11:10】

李家超指，會履行特區政府憲制責任，為基本法23條立法。提速、提效、提亮土地及房屋供應方面，首先要精簡程序，推公屋提前上樓計劃，在公屋配套未完善時，可安排市民提早上樓，預計可加快一年上樓；並設兩工作組加強房屋供應統籌，分別是公營房屋項目行動工作組及土地房屋供應統籌組，前者審視、研究哪一個公屋項目可讓市民加快上樓。由司長級官員領導，在第六屆政府上任百日內，提交初步加快興建公營房屋的工作建議。

他續指，運用市場力量加快基建，以及利用但不限於修例精簡行政及法律程序。多元方法發展方面，透過北部都會區發展規劃、明日大嶼計劃等完善城市佈局，並為北部都會區發展規劃設立專責部門，適當引用《收回土地條例》，並會發展棕地及綠化地帶。至於基建先行，會加強與深圳基礎設施對接，審視和推進已公布的重要鐵路項目。

【11:03】

李家超感謝各界支持，指其政綱有四個要點，強化政府治理能力；提速、提效、提亮土地及房屋供應；提升本港競爭力；建立關愛社會，重視青年發展。

強化政府治理能力方面，要增強政府管治及執行能力，團結各界，強調立法行政關係，保持良性互動，重組政府架構。

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記者：陳麗娜