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【街頭拖屍過程】 閉路電視見25歲疑兇拖拉物件　消息指死者21歲

社會 10:48 2022/04/29

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元朗田廈路發生謀殺案，有男子涉嫌殺害女子後棄屍街頭，當場被捕。詳情即看【下一頁】

本網《TOPick》得到多段閉路電視片段，從片段中清楚顯示疑犯用推板車運屍過程。疑犯運屍期間遇路面不平，則將板車原地轉了一圈後繼續拖行。疑犯亦有沿途整理屍體，並曾停下來數分鐘，靠着欄杆旁休息，有車輛和踏單車人士一度經過，但均無發覺有異樣。

據悉疑犯男子吳家x是25歲，而女死者葉x清是21歲。消息稱疑犯住藍地福亨村5號一劏房、距離兇案現場數公里。

據藍地福亨村前業主表示，疑兇在福亨村租住一劏房約一年，當時與一名女友同居，但最後分手。疑兇最後在田廈路富安花園另租一單位與現任女友同居。前業主表示疑兇在屠房做搬建工作，為人戇直，經常稱被女子欺騙感情及呃飲呃食，曾向前業主表示現任女友有「索k」習慣。

有男子涉嫌殺害女子後棄屍街頭。（閉路電視片段截圖）

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記者：曾秋文、余思嵐

罪案 單車 謀殺 元朗

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