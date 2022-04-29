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【MIRROR演唱會】鏡粉瘋狂F5怒搶演唱會門票　網民高呼：MIRROR門票行實名制係必需！

娛樂 11:52 2022/04/29

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MIRROR首個紅館演唱會優先預訂今早開始，鏡粉、前夫瘋狂F5怒搶MIRROR門票。

人氣男團MIRROR日前在記者會宣布將於7月份首踏紅館舞台開演唱會，舉行一連十場的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，即引起撲飛熱。

今日（4月29日），有信用卡公司舉行客戶優先預訂MIRROR演唱會的活動，購票網站長期大塞車，網上大批「鏡粉」及「前夫」未能順利登入購票網站，轉場到信用卡的專頁瘋狂洗版，召喚成功購票人士。

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購票網「大塞車」

MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）日前推出新歌《Innerspace》，並宣布將於7月25至31日，以及8月2日至4日，首次登上紅館舉行一連十場的演唱會。

消息一出四處響起撲飛的聲音，今日有信用卡贊助商實行第一輪的優先訂飛活動，由今早10時開始。該購票網站由今晨開始已出現「塞車」狀況，想要搶飛的「鏡粉」一直面對著「請重試，（3）、（2）、（1）」的畫面。

【MIRROR新歌】《Innerspace》MV大玩迷幻感　12子分配平均個人鏡頭大增

大部份的觀眾看了這個畫面一整個早上。（網頁截圖）

由於久未見到成功購票人士分享喜訊，開始有人到信用卡的官方專頁洗版留言鬧爆。

有網民表示一得知信用卡客戶能優先訂票，已馬上入紙申請信用卡，但至今一直未獲批核。

另外，亦有不少網民表示久候多時，一直都未能成功進入購票頁面，在網上「召喚」成功購票人事分享經驗。

【MIRROR演唱會】MIRROR挑戰十場處男紅館騷　Jeremy預告騷肌Lokman盼更多團體項目【有片】

（Facebook圖片）

「前夫」忙搶飛

而「前夫」們亦紛紛在「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的Facebook專頁分享，有前夫更出動到五個設備包括檯頭電腦、手提電腦、平板電腦及手機同時搶飛，但無奈5個頁面都是「請重試」的畫面。

有前夫留言：「路漫長也靜候……」，亦有網民高呼：「MIRROR門票行實名制係必需的！」另外亦有網民呼籲大家冷靜：「大家會唔會冷靜先，等Fans Club公布點樣買飛，唔好俾信用卡公司玩到你傻。」

【MIRROR演唱會】票價最高$1280　MIRROR公布紅館舉行演唱會詳情

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呼籲正途方法買飛

MIRROR的官方社交平台，今日在限時動態發文，呼籲一眾「鏡粉」要以正途方法購票：

感謝大家對MIRROR的厚愛，了解到近日有不法之徒聲稱已有演唱會門票出售，我們在這裡呼籲，千萬千萬別被騙徒有機可乘，希望大家以正途購買門票，感謝大家耐心等候。期待與各位一起分享我們第一次的紅館演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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