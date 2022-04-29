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【曾江離世】難忘曾江勉勵要多看電影多讀書 鄭丹瑞：香港電影界失去了難得的演員

休閒消費 10:45 2022/04/29

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曾江離世是香港電影界的損失。

跟曾江結緣，要數當年我在麗的電視升做編審，主理的第一部長篇武俠劇《湖海爭霸錄》，他就是男主角。曾江知我醉心電影，曾經答應過我：「𡃁仔，第時你拍電影，我一定幫手！」十年後，《小男人週記2：錯在新宿》開拍，講小男人梁寬換了一個工作環境，竟然在那裏遇上關之琳，因為一起去新宿公幹而發生一段婚外情。

公司的老闆，是一個凡事悲觀的角色，口頭禪是「死啦死啦死啦」、「慘啦慘啦慘啦」、「無喇無喇無喇」，創作這個角色的時候，編劇團隊覺得十分過癮，但到底找誰來演出才是問題——找一個演得太浮誇的，怕會失去這個角色本身的幽默感；找一個演得太含蓄的，又怕達不到這句口頭禪能創造的戲劇效果。「叮」一聲，大家不約而同的喊出了「曾江」這個名字。

最新影片推介：

不久之後，Ken哥就出現在我們的拍攝現場，把這個滿口悲觀、但做事積極的老闆，演得出神入化，我們對這個角色的要求，不僅達標，更是超標了。在拍攝現場，這位前輩跟我們這班電影界的晚輩打成一片，等埋位時候的閒話家常，更是令我得益不淺。猶記得曾江曾勸勉我：「年輕人，如果真心喜歡電影，必須多看電影、多讀書。」

日前看新聞報道，曾江在檢疫酒店房間過世，消息來得太突然，香港電影界失去了一個如此難得的演員，既痛心也捨不得。寫下曾經與Ken哥在片場的點滴記憶，願他一路好走。

全文刊於《經濟日報》，原題為悼曾江

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