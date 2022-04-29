  • 30°C
香港時間 : 2022429日 (週五) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金宵大廈2】與連詩雅譜淒美戀曲　胡鴻鈞演控制狂情人獲監製讚賞

娛樂 11:53 2022/04/29

分享：

分享：

熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

胡鴻鈞於TVB劇《金宵大廈2》中的演出獲讚。

TVB劇《金宵大廈2》播至結局篇，剛播出的單元「嫁衣」由胡鴻鈞和連詩雅主演，二人分別飾演旗袍裁縫小程及秘書Florence，譜出一段淒美的愛情戀曲。

曾被指表情木獨的胡鴻鈞近年接拍的劇集愈來愈多，自從於《降魔的》演出後火速入屋，今次拍攝《金宵大廈2》更獲監製葉鎮輝點名讚賞。

【金宵大廈2】胡鴻鈞突破「石敢當」演繹陰森4式　開拍前專誠向裁縫師學藝

最新影片：張明偉專訪

胡鴻鈞演陰柔裁縫

葉鎮輝於TOPick訪問中指「嫁衣」是一個關於裁縫的故事，並表示：「想要一個很斯文、官仔骨骨的裁縫。因為裁縫的感覺是比較姿整的，但又一些陰柔位，
由於他製作旗袍，故需要接觸很多女性。如果一個很靚仔、陽光重的男生總是格格不入，好像是溝女般，所以我們想有一個較陰柔的角色。」

胡鴻鈞成了監製和編審（羅佩清）心目中的「嫁衣」裁縫，葉鎮輝解釋：「胡鴻鈞曾跟Ruby合作過《降魔的》，又幫我拍過《棟仁的時光》，我們都覺得他很合適。」

他續指：「不論是身型或外貌都很合適，而且角色的性格也是比較斯文、陰柔。
當然因為拍過他，知道他演得OK，便找他傾談故事，在造型上也花了心思助他塑造一個裁縫的感覺。」

【金宵大廈2】李施嬅家居暗藏各單元貼士　監製葉鎮輝拆解時空謎題

    點擊圖片放大
    +6
    +5

連詩雅讚對手

為了令胡鴻鈞演得入型入格，葉鎮輝特意為他找來了美術指導及服裝指導幫助他，「裁縫有很多細緻位需要做，找來了幫手帶他去學習車衣、縫紉，學習了個多兩個月。他起碼懂得基本功，再找師傅在現場執他的手勢等，出來的效果都OK的，希望觀眾都接受到另一個胡鴻鈞。」

劇中的胡鴻鈞和連詩雅飾演一對CP，連詩雅早前曾於訪問中大讚對手擺脫了自身的形象，她說：「因為我認為有很有歌手形象的人演戲時，都會有少許歌手的模樣，但他完全放低其歌手身份，演小程這個角色，所以我十分欣賞他。」

記者：梁樂欣

相關文章

【金宵大廈2】監製葉鎮輝拆解黑白時空背後玄機　李施嬅：我哋身處並唔係單一世界【內含劇透】
13:09 2022/04/15
【金宵大廈2】監製葉鎮輝拆解黑白時空背後玄機　李施嬅：我哋身處並唔係單一世界【內含劇透】
【金宵大廈2】「菲傭姐姐LuLu」黃婉華獲網民力推當視后　監製葉鎮輝花半年覓人選：信心保證
10:39 2022/04/13
【金宵大廈2】「菲傭姐姐LuLu」黃婉華獲網民力推當視后　監製葉鎮輝花半年覓人選：信心保證
【金宵大廈2】李施嬅家居暗藏各單元貼士　監製葉鎮輝拆解時空謎題
14:04 2022/04/19
【金宵大廈2】李施嬅家居暗藏各單元貼士　監製葉鎮輝拆解時空謎題

你可能感興趣

【金宵大廈2】監製葉鎮輝拆解黑白時空背後玄機　李施嬅：我哋身處並唔係單一世界【內含劇透】
13:09 2022/04/15
【金宵大廈2】監製葉鎮輝拆解黑白時空背後玄機　李施嬅：我哋身處並唔係單一世界【內含劇透】
【金宵大廈2】「菲傭姐姐LuLu」黃婉華獲網民力推當視后　監製葉鎮輝花半年覓人選：信心保證
10:39 2022/04/13
【金宵大廈2】「菲傭姐姐LuLu」黃婉華獲網民力推當視后　監製葉鎮輝花半年覓人選：信心保證
【金宵大廈2】李施嬅家居暗藏各單元貼士　監製葉鎮輝拆解時空謎題
14:04 2022/04/19
【金宵大廈2】李施嬅家居暗藏各單元貼士　監製葉鎮輝拆解時空謎題
胡鴻鈞 金宵大廈 娛樂人物職業 電視劇 TVB 歌手 演員 娛樂機構

最高瀏覽

【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
10:37 2022/04/28
【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
【曾江離世】最後社交平台發文抒發人生觀　人生最後一趟旅行談生死最擔心妻子
10:31 2022/04/28
【曾江離世】最後社交平台發文抒發人生觀　人生最後一趟旅行談生死最擔心妻子
【曾江離世】父親王羽舅父曾江相繼離世　王馨平雙重打擊發文悼念：您實在太瀟灑了
11:44 2022/04/28
【曾江離世】父親王羽舅父曾江相繼離世　王馨平雙重打擊發文悼念：您實在太瀟灑了