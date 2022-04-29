【安心出行】涉以虛假安心出行進入入境大樓　入境處及審計職員等共5人提堂准保釋6月再訊

▲ (資料圖片)

兩名入境處職員、1名審計主任及兩名政府合約員工，涉於去年以虛假安心出行手機應用程式，進入灣仔入境事務大樓，各被控1項侵入公共機關管豁或管理的物業單位罪。案件今（29日）於東區裁判法院提堂，各被告暫時毋須答辯，裁判官將案件押後至6月10日再訊，以待控方索取進一步法律意見，各被告准以2萬至3萬元現金保釋。

5名被告依次為莫冠恒（45歲，審計主任）、黃梓軒（29歲，入境事務助理員）、陳國飛（34歲，入境事務主任）、伍敏怡（23歲、文員）及文劍偉（28歲，運輸工人），各被控1項侵入公共機關管豁或管理的物業單位罪。控罪指，他們於2021年11月1日，在灣仔入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。

被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以索取進一步法律意見。控方不反對保釋申請。裁判官將案件押後至6月10日再訊，各被告准以現金2至3萬元保釋，每周到警署報到1次，須交出旅遊證件及不得離港。

據了解，伍、文均是政府合約員工。陳於案發當日未有掃描任何二維碼，便直接進入入境事務大樓，其餘4名被告則使用「安心回家」手機應用程式假裝安心出行後被發現。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟