【擺脫花瓶形象】高海寧由性感女神轉做實力派　高Ling發長文抒發感受：變得不會撒嬌

▲ 高海寧決心做實力派演員。

藝人高海寧（高Ling）近年專注內地發展，早前更與王祖藍、王浩信和張振朗率先在內地綜藝節目《你好星期六》亮相後成為熱話。及後高Ling、王浩信和張振朗更拍攝另一真人騷《開播！情景喜劇》，努力吸金！

最新影片推介：張明偉專訪

【離巢北上】高海寧內地拍劇+帶貨盆滿缽滿 傳高Ling離巢TVB新劇由黃智雯頂上

自認性格改變 想好好保護自己

雖然高Ling身在內地，但仍記掛香港一班粉絲，不時在社文網更新動向。昨日（4月28日），高Ling在社交網甫出近照，見她大晒甜美笑容，並發千字文指自己變得不懂做撒嬌的女人：「別被我的笑容騙了，現在的我，確實沒有那麼可愛了，我變得不會撒嬌，也沒有以前溫和了，不會像其他女孩子那樣，總是說著好聽溫柔的話。」

高Ling自言現在遇到問題時變得強硬和非常有攻擊性的人，令其都不喜歡這樣的自己：「但是我沒有辦法，我調整不了，因為只有這樣我才能感覺安全。而且我變得非常敏感，會觀察對方給我的每一個反應，在乎每一個細節帶來的感受。」

她又指過往經歷令其有所成長：「以前我總說經歷是一場人生體驗，我感謝它為我帶來的成長和蛻變，但如果經歷考驗了我，再透過我傷害到我身邊的人，那它就不值得感激！我很抱歉，沒有變成更好的人。」似乎近日高Ling承受了不少壓力，令她有感而發。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

抗拒「性感」一詞 望觀眾看到她改變

高Ling於2008年參選香港小姐而入行，初期她憑着34D火辣身材成為焦點，而且因早年拍攝TVB節目《美女廚房》時，身穿背心的她被大象抱起致雙峰幾乎破衣而出，令人印象深刻，故她多年來一直被大眾以「性感」一詞掛鉤。



不過其實高Ling曾接受訪問時一度十分抗拒「性感」一詞，因自覺不性感，而且每次演出的焦點都放在其身材上，即使多努力工作都不被看重，故當時有段時間要封胸，因怕別人將性感與不正經連在一起，誤以為她是「唔係幾好嘅女仔」，所以有此決定，望改變大眾對其看法。

而她的努力沒有白費，在劇集《婚姻合伙人》更是首次擔正「女一」，其表現不俗獲觀眾大讚。隨後，在《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》及《極道怪咖》同樣表現出色，令觀眾慢慢看到她的蛻變，由性感女神變成實力派演員。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6