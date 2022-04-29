【李家超政綱】李家超將推公屋提前上樓計劃　一文看清土地房屋政綱

▲ 特首候選人李家超政綱今出爐，涵蓋四大綱領。（梁偉榮攝）

特首候選人李家超政綱今出爐，涵蓋四大綱領：(1)強化政府治理能力;(2)土地房屋供應方面提速、提效果、提量；(3)提升香港競爭力；(4)建立關愛社會，重視青年發展。

在土地房屋方面，李家超表示，首先會精簡程序，提出「公屋提前上樓的計劃」，針對某些項目，在建築期間，若有一、兩棟公屋，但配套未齊全的話，都會先批准輪候人士上樓，壓縮約一年時間。會運用市場力量，包括重啟及優化私人參建模式，幫助興建公營房屋，同時擴大涉及及建造的採購模式。李家超續指，會精簡和優化土地房屋供應相關的程序，提交法例修訂草案，以落實精簡程序目標。

其次，會加強統籌，成立兩個由司長負責的公營房屋項目行動工作組，以及土地房屋供應統籌組。其中，供應房屋項目行動工作組負責督導公營房屋興建項目，會在第六屆政府上任百日內，提交初步加快興建公營房屋的工作建議。至於土地房屋供應統籌組，則負責統籌協調所有土地發展相關的政策局和部門，監督各土地發展項目由規劃到實施的發展，統籌整合審批流程，並制訂政策方案，以協助整合及釋放私人土地的發展潛力。

李家超續指，會多元、多方法尋求發展，透過北部都會區、明日大嶼計劃等完善城市佈局，研究有序推進填海造地工程，全面審視綠化地帶及棕地，積極探討包括用作安老院舍、住宅等不同發展的可行方案。又稱會適當引用《收回土地條例》。

李家超主張基建先行，認為基建帶動不同的活動，提出必須要謀劃與深圳的基建對接，並且審視和推進重要鐵路項目。

土地房屋政綱：

1、推行「公屋提前上樓的計劃」，容許輪候者提前入住配套未齊全公屋，料可縮短一年時間； 2、廣泛運用市場力量，重啟及優化私人參建模式，幫助興建公營房屋； 3、適當引用《收回土地條例》，善用市場力量，促進私人土地持份者參與發展； 4、設立由司長帶領的「公營房屋項目行動工作組」，以及「土地房屋供應統籌組」，前者在上任百日內，提交初步較快興建公營房屋工作建議，後者負責統籌協調所有土地發展相關政策局，監督土地發展等； 5、透過北部都會區、明日大嶼完善城市佈局，研究有序推進填海造地工程； 6、全面審視綠化地帶及棕地，用作興建安老院舍、住宅等； 7、擴大「白居二」的名額，讓更多合資格人士置業安居；

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記者：林曉君