【特首選舉】李家超：將推公屋提前上樓計劃　上任百日內交初步加快興建公營房屋建議

▲ 李家超承諾，會在上任百日內，提交初步加快興建公營房屋的工作建議。（資料圖片）

特首候選人李家超政綱今出爐，涵蓋四大綱領：(1)強化政府治理能力;(2)土地房屋供應方面提速、提效果、提量；(3)提升香港競爭力；(4)建立關愛社會，重視青年發展。

在土地房屋方面，李家超表示，首先會精簡程序，提出公屋提前上樓的計劃，針對某些項目，在建築期間，若有一、兩棟公屋，但配套未齊全的話，都會先批准輪候人士上樓，目標縮短至一年時間。會運用市場力量，加快基建，會精簡法例、等程序。

其次，會加強統籌，成立兩個由司長負責的組，包括以工作為目標的公營房屋項目行動工作組，以及設立土地房屋供應統籌組。他承諾，會在第六屆政府上任百日內，提交初步加快興建公營房屋的工作建議。

李家超續指，會多元、多方法尋求發展，透過北部都會區、明日大嶼計劃等完善城市佈局，又稱會適當引用《收回土地條例》。

李家超主張基建先行，認為基建帶動不同的活動，提出必須要謀劃與深圳的基建對接，並且審視和推進重要鐵路項目。

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記者：林曉君