【郵政服務】周一至五維持現有派遞服務　周六只提供指定急件派遞服務

▲ 香港郵政調整郵件派遞服務。（資料圖片）

香港郵政今日（29日）表示，將於5月16日起調整郵件派遞服務，星期一至星期五維持現有派遞服務，星期六只提供指定急件派遞服務，即特快專遞及本地郵政速遞。至於郵政局櫃位服務及其他郵政服務，包括特快專遞及本地郵政速遞上門收件服務、街道郵箱收信服務及智郵站自助取件服務，則維持不變。



郵政指，近年積極拓展自助投寄及取件設施，至今已在全港各區設置超過140個自助取件設施智郵站，提供便捷的郵政服務，方便市民隨時在選定地點領取郵件。

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責任編輯：余思嵐