【NFT】K11 MUSEA「METAVISION」展覽　一次盡睇逾200幅NFT藝術品

▲ K11 MUSEA 最新策劃大型NFT 藝術展「METAVISION」。（K11 MUSEA提供）

在NFT熱潮的推動下，不少藝人藝術家也投身加密藝術的創作。K11 MUSEA最新策劃的大型NFT藝術展「METAVISION」，為大家帶來超過30位藝術家及逾200件人氣NFT藝術作品，展場按主題貫穿K11 MUSEA內B2層至6樓，讓大家享受沉浸式的藝術體驗。

▲ 觀眾可掃描作品旁的二維碼查詢選購。（K11 MUSEA提供）

焦點藝術家包括本地年僅8歲的Arthus Ng，展現其過人創作天賦，近日創作以蛇為主題的作品引起熱話；栽培他的母親Ching Lee亦加入NFT 行列，熱衷製作NFT動畫。若對舊香港和本地美學感興趣，可留意藝術家Felix Ip的作品，他以懷舊視角，鉅細靡遺地刻劃這座城市的面貌。

▲ 有興趣人士可預約博物館級展覽導賞。（K11 MUSEA提供）

還有一眾世界頂級藝術家如Tom Sachs及村上隆，展品估計總值超過26,000 ETH。藝術展將透過數碼屏幕展示，連接線上線下世界，讓觀者近距離欣賞價值非凡的藝術品。即使是初次接觸NFT 的入門者，也可輕鬆投入這個風靡全球的藝術品市場，投身區塊鏈藝術的收藏世界。現場更有約100件作品作公開發售，觀眾只須掃描作品旁的二維碼，即可查詢選購。

▲ 現場有約100件作品作公開發售。（K11 MUSEA提供）

藉著籌辦NFT藝術展，K11 Kulture Academy 亦同時策劃不同線上工作坊，引領大眾嘗試鑄造自己的NFT、探索The Sandbox的元宇宙世界。有興趣人士可預約展覽導賞，除可了解每個NFT 背後的趣味故事，每節導賞結束前，導賞員更會示範如何開立專屬自己的加密錢包。

K11 MUSEA：「METAVISION」NFT藝術展

日期：即日至6月19日

時間：10am-10pm

地址：K11 MUSEA 尖沙咀梳士巴利道18號

記者:李越樺

