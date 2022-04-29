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【金宵大廈2】大結局再有新角色登場　解開Joey全身赤裸現天台謎底

娛樂 12:22 2022/04/29

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《金宵大廈2》

今晚（4月29日）是《金宵大廈2》大結局，男、女主角Joey（陳山聰飾）及Ella（李施嬅飾）最終能否突破宿命改寫歷史有情人終成眷屬，是金宵迷引頸以待的答案。

「一切都有可能，只要回到一切嘅原點，一個落差，足以脫離原來嘅軌跡，創造新嘅命運」不捨Ella就此離世的Joey，在Lydia（李施嬅飾）教路下嘗試「遇溺」，與《金宵1》主角阿蕭一樣，希望透過瀕死的爆發力回到過去，改變歷史拯救Ella。

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另一平行時空

Joey得償所願，返回原點開創了一個有「時間差異」的平行時空，並透過「傷心的共感」影響了Ella。

自此Ella變得事無大小均會哭個不停，Ella更一度誤會自己患上抑鬱。相關愁緒同時亦阻止了Ella愛上Maurice，以致在金宵大廈尋找Coco姐「愛的替身」的阿Lam（張彥博飾）陰差陽錯與Ella成為情侶。

但命運弄人亦是命中注定，Ella始終覺得阿Lam不是對的人，而決定大方讓愛成就Ella幸福的Joey，就在此時透過攝影店玻璃門與Ella重遇，Ella更能感應Joey相機閃出來的光。

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網民為劇情感動

對於Joey情願自己獨自痛苦也想救回Ella，網民無不感動，不過根據昨晚劇情走向，有人認為《金宵2》編劇是宿命主義者。

加上《金宵1》及《金宵2》單元故事均是帶著傷感收場，大家對於Ella及Joey的結局都未敢太樂觀：「有啲嘢看似脫了軌，但原來去到某個點，點都會行返去命中注定的軌跡」、「時空中一些小小的改變，會令事件開始有唔同，而結果有冇改變，就睇明天劇情，編劇都好用心，令人期待」、「呢輯編劇好堅，做左大量資料搜集」。

據知，今晚「彩蛋人物」將放水提出「突破宿命」大法，並成為Joey與Ella最終能否在一起的關鍵外，大結局將再有新角色登場，而Joey全身赤裸現身天台的謎底亦會終極解開。

單元主角再次出場

由於《金宵1》主角與單元人物環環相扣，有部分網民認為《金宵2》這方面被比下去。

不過昨晚所有單元主角悉數出場，先後次序為小程（胡鴻鈞飾）、科雲（連詩雅飾）、Jessie Yuen（趙希洛飾）、Luella（黃婉華飾）、芬姐（伍詠薇飾）、渺渺（蘇皓兒飾）、伊麗（趙頌茹飾）、梓朗（熊倬樂飾）、黎倩儀（湯洛雯飾）、打機三寶（劉子碩、伍禮騫、李君妍）、任天堂（劉頌鵬飾）、阿甘（丁子朗飾）、Leo Man（黃建東飾）、陳喜力（鄭子誠飾）、陳健力（曾展望飾）、陳生力（于洋飾）。

眾人與Ella均有一定程度互動，而且跟Ella一樣，因為Joey開創了新的平行時空，眾人的命運軌跡亦因而有輕微改變，但卻又迎來差不多的結局！

當中只有與Ella互動最多的Luella，似乎是眾單元主角中唯一有轉機改寫命運的一位，如此鋪排似乎暗示著縱然宿命力量如何強大，只要肯努力，轉機仍在。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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