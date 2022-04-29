【好人好事】基層兩孩港媽用消費券換一盒便當　獲暖心食店送3人份飯餸

▲ 土瓜灣台式鐵路便當專賣店「鐵路便當」，日前為一名基層媽媽加飯加餸。

社會上部分人生活富足，但仍有不少人活在較貧乏的環境下。日前位於土瓜灣的一間台式鐵路便當專賣店在網上發文，分享有一名媽媽帶著兩個孩子來到店裡，用地區消費券換領一盒便當。該名媽媽小聲詢問一個便當是否足夠3人進食，隨即獲全店上下加飯加餸，盛滿便當給這名媽媽。

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Facebook專頁「鐵路便當 Railway Bento」日前分享一件暖心好事，一名媽媽周一（25日）來到店內，手抱一名孩子，再牽著另一名孩子。她向老闆詢問，是否可以使用「社區戶互撑2.0」消費券（由10個機構為全港12區弱勢社群提供，價值港幣400至600元的消費券，可於區內小店換取食物或物資），老闆回覆可以後，該名媽媽又再問：

一個便當有幾大，飯多唔多，如果要珍珠奶茶，大約有幾大杯？

老闆回覆她正常來說足兩人食，又好心表示：「如果唔夠飯，我可以幫你加。」該名媽媽再細聲說：

我三個人食，唔知夠唔夠？

老闆答她足夠，但心知是不夠，於是轉頭隨即向廚師表示要加大便當，全店上下很有心地為這名媽媽加飯加餸：

我話「夠呀」，心入面當然知係唔夠，一個便當係絕對唔會夠三個人食。跟住我即刻入廚房同師傅講個便當加大，飯加大，配菜都加多啲，再簡單同出品部講頭先嘅情況，佢地二話不說，即刻裝到個飯有咁多得咁多，有咁大得咁大。

好感恩有呢班咁好嘅partners，一見到有人需要幫助，會出手相助。

而老闆留意到媽媽在結帳時，看起來像是很不捨地數現金券，令他也相當感慨：

個一刻，我先知原來「鐵路便當」對佢哋嚟講係有幾咁奢侈，係有幾咁昂貴。

老闆回憶起計劃社工當日來找他，邀請他參加這個計劃時，他曾向社工說：「其實鐵路便當唔平，基層食會有點吃力。」而社工就跟他講：「有好多基層家庭都已經日日食三餸飯，想佢地有多啲選擇。」

老闆又指曾遇到有客人用現金券換便當時，向老闆表示：「今次食到好開心，成日見有人排隊。不過太貴，我食唔起。」老闆稱每次遇到這些基層家庭都會有點心酸：

我地每人係咪可以做多一點？令佢地有基本嘅溫飽？

他表示，一些低收入或基層家庭父母因要打工養孩子，難以去一些願意派飯給弱勢社群的餐廳排隊取飯，所以希望大眾反思，可以做多些去幫這些有需要人士，

大家如果見到佢哋，不妨伸出你哋嘅援手。雖然未必徹底幫到佢地，至少俾到餐溫飽佢哋。

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責任編輯：羅嘉欣