【食腦喪B】何廣沛開工花逾4小時特技化妝　喪屍look夠可怕：同事睇到都嚇一跳

▲ 何廣沛演喪屍絕不容易。

TVB劇集《食腦喪B》自播出後獲得不少網友正評，其實除了抵死兼搞鬼情節值得看外，「喪B」余陽光（何廣沛飾）及莫笑春（江嘉敏飾）的感情戲亦甚有賣點。昨晚（4月28日）喪B抱着笑春於街頭狂奔及碼頭情深一吻一幕，劇情Sweet到爆，獲網友大讚有CP感。

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張彥博犧牲色相

今晚（4月29日）一集，喪B因為過了7天食腦期限，失控變成喪屍襲擊死對頭戴雄蒲（張彥博飾），雖然喪B的喪屍妝及動作均非常嚇人，不過劇情繼續貫徹搞笑作風，被扯爛褲的戴雄蒲會犧牲色相當街露出「孖煙囪」四處逃走，畫面震撼。

▲ 何廣沛失控變喪屍。

做喪屍不容易 製作認真

其實何廣沛要演喪屍一點也不簡單，單單是特技化妝，每次都要花逾4小時，皆因除了要化白臉部外，為了打造Dry爆喪屍嘴，嘴唇還要黐膠紙、塗顏料；而為免「飛甩膠紙」，廣沛化好妝後即使想喝水都困難重重。

他不但要「木」起個嘴、更要捲脷，認真辛苦。另外，何廣沛頸上的血管，亦是化妝師逐條慢慢畫，每條顏色深淺更是每次跟到足，製作認真。

何廣沛接受《東張西望》訪問時表示：「我就覺得冇咩唔舒服，係見到我嘅人唔舒服多啲，好多同事行過睇到都會嚇一跳！」

為了演活喪屍角色，他要做出大量違反人體力學的肢體動作，對此他笑言：「係難嘅，因為要運用晒全身肌肉，好似趷起身咁，其實一啲都唔易做，正常人係用手撐起個身，但喪屍唔係人吖嘛，所以最大困難係點樣可以趷起身唔用手。」

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