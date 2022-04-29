【母親節2022】唯港薈推母親節Staycation　住套房包早晚餐送護膚品

▲ Club 65套房面積約700呎，可飽覽維港及尖沙咀鬧市景致。（相片來源：酒店提供）

母親節快到，還未預備好如何慶祝，可選擇唯港薈Staycation套票，「悠然饗樂之旅」住宿假期可入住Club 65套房，另包雙人自助早餐、客房內享用雙人晚餐、免費迷你酒吧兼送護膚品套裝，必可氹到媽媽開心。

▲ Club 65套房面積約700呎，可飽覽維港及尖沙咀鬧市景致。（相片來源：酒店提供）

每房每晚$2,850起，入住寬敞舒適的Club 65套房，可在客房內享用雙人4道菜「星馬泰美饌晚膳菜譜」或3道菜「西式晚宴菜譜」，另包房內免費迷你酒吧。第二朝可享用The Market 雙人自助早餐。兩位3至11歲小童更可免費享用自助早餐，並於兒童晚餐單點餐單中任選美食各一款。

▲ Staycation包括雙人4道菜「星馬泰美饌晚膳菜譜」，品嚐東南亞風味菜式。（相片來源：酒店提供）

住客可於酒店9樓的Timeless Lounge，任意享用多元化娛樂設施及24小時開放的健身室。每房更有一份韓國知名護膚品牌Amorepacific的竹露水潤體驗套裝1份，內含4款產品，價值$815，最適合送給媽媽作禮物。

▲ Timeless Lounge 打卡一流，更有桌球、足球機等可免費任玩。（相片來源：酒店提供）

惠顧酒店餐飲服務可尊享85折優惠，酒店餐廳The Market、GREEN及米芝蓮推介餐廳天外天中菜廳呈獻一系列母親節窩心美饌，亦可選購各式造型別致的母親節精選蛋糕，慰勞一眾辛勞的偉大媽媽。

▲ 酒店餐廳供應一系列母親節美食及蛋糕，可請媽媽吃餐好。（相片來源：酒店提供）

唯港薈

地址：尖沙咀科學館道17號

查詢：3400 1688

預訂日期︰2022年5月1日至6月29日

入住日期︰2022年5月2日至6月30日

網上預訂：https://bit.ly/a-pampering-break-reservation-tc

記者：張頌婷