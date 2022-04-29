【育兒心得】物質給孩子的快樂不會停留太久 Esther Chu：助人才是快樂之本

▲ 其實令人快樂的事情多得很。

細仔喜歡Pokemon卡，10多元1包，我經常經過7仔都買包給他，逗他開心。是的，父母都希望孩子快樂，10幾蚊買一個快樂，很容易的！

不過，這快樂只維持在他拆開包裝到抽出裏面閃咭的那幾秒，興奮一剎那便消失，然後期望媽媽下次再買過，給他那幾秒的快樂！

大人都有類似情況，快樂在於喜歡物件到貨開箱的那一瞬間，很快便溜走，物質的快樂就是這樣了，總不會停留太久，要不斷購買那些一瞬間，才可維持快樂。

玩也令人快樂的，父母都相信孩子要有快樂的童年童年。玩的快樂當然比物質長久些，不過有時也會玩過龍，變成一種癮，要玩先開心，冇嘢玩便煩躁不安，或感覺很沉悶。

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父母最怕孩子悶、不知怎樣打發和他們一起的時間，亦怕面對他們發難，所以沒有一刻空閒，要時時刻刻為子女安排節目、到處上山下海才愉快。

其實情況就如大人喜歡去旅行一樣，旅行會令人非常愉快（我是十分認同的），但如果變了「需要」去旅行才快樂，假期一定要飛，有些人甚至借錢去旅行，這種快樂便成癮了。

不過，當疫情殺到，冇得玩、冇得飛，反而迫使大家發掘其他更具養分的快樂。

其實令人快樂的事情多得很，例如：創作、思考、合作、助人、甚至相處和自處也可以非常快樂。如果我們可以愈早和孩子分享這些快樂，他們能夠快樂的時光會更長更久。

最近我叫大兒子幫忙製作Sunday School故事短片，給疫情下不能返教會的小朋友。我才發現原來他懂得很多剪接技巧，亦對選擇背景音樂有很獨特的品味。這是我倆母子的第一次合作，合作是出奇的愉快，交流間令我更明白兒子的想法、風格和才能，兒子亦因為能夠幫助別人感到很快樂，令他想鑽研更多技巧，除了可以發展自己，也可以藉此幫助人。

其實一家人一起做些玩以外的事情，創作也好、煮飯也好，或者自己鑽研任何新事物，都可以很快樂的。幫助人也會令人愉快，大家都聽過助人為快樂之本，尤其是無私的付出，不但令受助者開心，他所接受的快樂也會像自動過戶一樣，存到你內心，除你之外，沒有人可以提取的。

以上的快樂比物質和玩樂更具養分，並非只存留一瞬間，是會增長的，甚至成為一個湧泉，給你力量去散發更多快樂，給自己、給身邊的人。

畢竟，子女都是透過父母去學習如何獲得快樂，或許父母要懂得怎樣快樂，孩子才明白這些快樂的樂趣。

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