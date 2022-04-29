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【本地遊】藍花楹+節果決明4月盛開　一文盡睇三大花蹤打卡位【內附詳情】

休閒消費 15:25 2022/04/29

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藍花楹+節果決明4月盛開

香港的櫻花季節遠去，接著上場的是節果決明及藍花楹。論「能見度」，藍花楹算普及，但在灣仔星街以一「樹」獨秀姿態出現的藍花楹，其實與中環美利酒店及旺角櫻桃街公園的節果決明不遑多讓。

節果決明——必賞美利酒店、櫻桃街公園

中環美利酒店的百年古樹節果決明可以說「出晒名」，今年酒店還推出「迎花賞樂之旅」的Staycation及「古樹繁花下午茶」來湊賞花熱潮。筆者早幾天去拍攝，坐落在停車場這棵高17米的節果決明還未滿開，惜花者還有時間可以慢慢找時間去打卡。

節果決明又名粉紅山扁豆，在香港屬於稀有品種，這古樹於2004年躋身香港「古樹名木」行列。樹的枝條會向四周伸展，冠形寬大。每年四至五月的花期，粉嫩的花串紅白交錯，吸引很多人來朝聖。除了美利酒店，在迪士尼及旺角的櫻桃街公園也有類似的花樹，有說是黃槐屬的絨果決明，又名花旗木、泰國櫻花及桃紅陣雨樹。

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櫻桃街公園佔地約4公頃，由油麻地一直延伸至旺角，因此沿途遇見盛放的魚木、又或者首冠藤，還未見到絨果決明的蹤影。其實這棵花樹在網球場旁，而且刻意被許多花草簇擁著。無論旁邊的雞蛋花、魚木，又或是樹下的粉美人蕉滿開，都不會搶去絨果決明的風頭，因為它就像異形怪獸般，沒有章法地「張牙舞爪」。

說真的，樹形一點也不漂亮，但如果你有長鏡的話，將鏡頭拉近來看，便會發現粉紅花白花交錯，花蕊呈星形狀，真的有如桃花陣，只是樹比較高而已（可達10-15米）。

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藍花楹——市區打卡熱點星街

藍花楹不是只有在灣仔才「現身」、坑口常寧遊樂場、屯門何福堂、荔枝角公園、嘉道理農場、屯門三聖邨、沙田中央公園、維園等都可見縱影。但當來到灣仔太古廣場三座，遠眺星街一千零一棵的藍花楹，就知道它的地位是無可取代的。

這春至初夏開花的藍花楹，花期約兩個月。樹身高大像鳳凰木，可達15米高。花冠筒狀，下端成鐘形，開花時泛起一片淡紫色花海，隨風飄揚，份外美麗。

無獨有偶，節果決明可以在中環美利酒店的紅棉餐廳邊吃邊欣賞；灣仔藍花楹大樹背後也有一間Giando意大利餐廳，同樣可以在露天座位慢慢賞花品酒。

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記者：何小雲

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