【長新冠】新冠後遺症常頭痛　中醫詳解頭痛部位按穴法

▲ 新冠後遺症常頭痛，中醫詳解頭痛部位按穴法。

在新冠後遺症中，不少人會出現頭痛症狀，例如偏頭痛甚至全頭環繞式疼痛。註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，解釋頭痛病症：寒、濕、熱三種類型令頭部有不同範圍、程度及特性的疼痛；體内有血瘀問題加病後體虛，會令血液運行不暢、阻滯脈絡。而3種類型的頭痛，又可分成6類體質所致，常見證候不同。林醫師提出可嘗試的調護方法，幫助緩解痛楚。

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6種體質痛症大不同

林醫師將頭痛患者分爲6類，包括：風熱、肝熱；風寒、血瘀；風濕、痰濕；氣虛、陰血虛。例如因「熱」產生的證候通常表現疼痛感激烈且陣發性、如脹痛、刺痛、抽痛等；因體濕產生的症狀為疼痛感較沉重，伴隨眩暈胸悶等；虛證頭痛則表現為隱痛，休息可減緩痛楚。

而頭痛部位也能反映體質。例如全頭痛常屬於虛證、體内濕濁人士；前額痛及後枕痛，更可能因牽涉其他部位疾患引致。

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6款舒緩頭痛茶飲

在認清自身體質及症狀後，可嘗試醫師推薦的6款茶飲，幫助對症減輕痛楚。

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按穴、呼吸療法

1. 基本按穴方案：合谷+太沖+太陽+風池+局部按「壓痛點」

林醫師再附圖標明穴位，仔細傳授按穴方法幫助緩解頭痛，表示因穴位按壓可疏通經絡氣血；認清自己是實證或虛證體質後，留意前者按壓時可稍用力，後者則需輕力些。

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2. 呼吸放鬆法

醫師指出，此方法可以放鬆安神、調和氣血、疏通經絡；有助改善頭痛眩暈、失眠多夢、心悸焦慮等症狀。

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內容獲「註冊中醫師林家揚」授權轉載。

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責任編輯：張沛