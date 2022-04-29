【中醫調理】7成康復者患「長新冠」致脫髮危機

本港第五波疫情持續，染疫人數接近120 萬，情況令人憂慮。同時，根據中文大學醫學院研究指出，即使病癒康復，逾 70% 以上康復者仍會出現多種如脫髮等不適情況，即俗稱「長新冠」問題，時間可持續長達 6 至 12 個月或更長，對身體影響更是未知可否逆轉，切勿掉以輕心！



脫髮症狀，與氣血虧損有關



從中醫角度來說，染病抗病期間，由於受熱病耗氣傷津，會導致氣血不足、腎精虧虛。「腎之華在髮，而髮又為血之餘」，腎氣不足會令頭髮得不到適當的滋養，逐漸枯乾脫落，造成脫髮。同時，若不及時處理，毛囊一旦枯死，頭髮更是難以重生生長，要逆轉便更難上加難！

擊退「長新冠」，靠中藥內外活髪



脫髮問題既然源於疫病所致的機能虛損，透過中醫配方內外調理，有助扶助正氣、益氣養陰，補肝腎，依症狀對症下藥，就能大大減輕脫髮問題。

外在洗護・滋潤



在日常頭髮洗護上，可選擇位元堂中藥防掉髮洗髮露（強韌配方），全天然中藥成分，萃取中藥草本精華，能徹底溫和地潔淨髮絲之餘，更可幫助毛囊及髮根健康生長，養護活髮。成分中蘊含生薑，可驅風抗菌；銀杏，含抗氧化因子，保護細胞及促進養份供應，有助髮根重生；製何首烏，滋養髮根及保持髮絲烏黑亮澤。該產品更是傳媒報導為安全頭髮護理產品之一 ，無檢出二噁烷致癌物、游離甲醛、致敏香料符合歐盟要求、通過重金屬及微生物測試，安全可靠。根據調查，96%用家認同能改善掉髮#，成效顯然易見！



#30名試用者使用防掉髮洗髮露(強韌配方)及護髮素2星期後，96%認同可改善因梳理斷裂所造成的掉髮問題。

位元堂2013之報告。

▲ 位元堂中藥防掉髮洗髮露 (強韌配方) 採用全天然中藥成分，滿足6大活髮需求。

洗護以外，更可配合位元堂防掉活髮精華，加強滋養效果。只須每天早晚噴灑幾下，即可為毛囊補充所需營養，促使頭髮回復正常生長周期。蘊含活性草本及6大中藥活髮成分，包括紅景天、川芎、側柏葉、製何首烏、當歸及生薑，從髮根鞏固髮絲，預防頭髮早脱及促進頭髮健康生長。經測試證實，93%試用者認同減少日常掉髮及90%試用者認同發現新生頭髮*。



*30名試用者使用3個月之意見調查，1個月後93%試用者認同減少日常於梳子上的掉髮，3個月後90%試用者認同於額角/髮線/髮轉增加新生頭髮，效果因人而異。位元堂2014之報告。

▲ 位元堂皇牌組合： 中藥防掉髮洗髮露(強韌配方) 750ml (售價$85/樽) / 防掉活髮精華 60ml (售價$158/樽)

▲ 全天然6大中藥活髮成分，包括紅景天、生薑、川芎、側柏葉、製何首烏及當歸，可強健髮根及保護秀髮之餘，不傷頭皮。

▲ *30名試用者使用3個月之意見調查，1個月後93%試用者認同減少日常於梳子上的掉髮，3個月後90% 試用者認同於額角/髮線/髮轉增加新生頭髮，效果因人而異。位元堂2014之報告。

內在調理・重點強肝腎



內在方面，要解決染疫後氣血不足、腎精虧虛，則可以服用位元堂美髮素，產品參考明朝著名配方七寶美髯丹研發，採用珍貴的何首烏、茯苓、當歸、枸杞子、菟絲子等，能夠補益肝腎，烏鬚生髮。疫後養好肝腎，頭髮自然重回健康生長。

▲ 美髮素100粒 (售價$238/盒)

日常膳食中也可多飲用養髮烏髮的湯水，例如位元堂首烏黑髮湯，成分包括黑豆、大棗、桑寄生、製何首烏及當歸頭，只需加入瘦肉煲煮即可飲用，能滋陰補腎，養髮烏髮。三餐以外，則可選擇例如黑芝麻丸的健康小食，成分包括黑芝麻、黑豆、黑米及蜂蜜，既可潤滑腸道，同時亦能烏髮補腎，一舉多得。

▲ 首烏黑髮湯 (售價$58/包)

中醫內外護養，對症下藥解決脫髮危機



透過符合中醫藥理的內外調補，針對「長新冠」的成因對症下藥，脫髮問題自然能迎刃而解，失落的髮線也可重回正軌！



銷售點：

位元堂香港及澳門門市、HKTV mall、個人連鎖護理店、莎莎^、指定一田百貨及各大藥房有售

查詢熱線: 2727 8911

^莎莎門市僅售美髮素、中藥防掉髮洗髮露

*產品及最終價格視乎個別零售商而定



(特約)