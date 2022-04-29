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【疫境中的餐桌】昔日兩大東張女神現身開電視　林泳淘林希靈分享入廚樂

娛樂 12:45 2022/04/29

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熱門 曾江 1萬消費券 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

林泳淘（Wingto）今晚（4月29日）作客好友林希靈主持的香港開電視節目《疫境中的餐桌》，席間除向星級名廚張錦祥（Ricky）和藍帶廚師蔣怡（Coco）偷師，還分享了與老公林卓立的生活趣事，她更笑言「新手人妻」需要酒精減壓，現場笑聲四起！

茹素十年，Wingto不時在社交平台分享素食餐盒，因而被Ricky和林希靈大讚煮得，對此Wingto笑指不敢當：「我係BB級，我煮嗰啲係師奶、阿媽菜式。」

分享入廚小貼士

這位「小廚神」也透露因為愛吃意大利飯（Risotto）而經常下煮，還即場分享煮食小貼士：「我鍾意洋蔥爽脆口感，所以炒一炒就會拎起，最後先放返入去，因為炒得太耐會腍晒。」

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不過提到烹調意大利飯必備的白酒，Wingto隨即搞笑自揭愛酒一面：「平時我會加兩次白酒，因為我驚啲酒味無晒、揮發晒；你知啦，有陣時兩公婆都需要啲酒精，哈哈！」

Coco大展功架

除Ricky主理的「牛肝菌鮮菇意大利飯」，今集Coco也為「食肉獸」林希靈炮製高蛋白高營養的「零脂肪脆脆炸蝦配海膽醬」，主打以烤焗代替油炸，既保留香脆口感，又確保零油份無負擔。

Wingto也笑言此舉一定深得老公歡心：「佢一定好欣賞（非油炸），因為我平時超鍾意食炸嘢，仲會炸到廚房周圍都係油，每一次都係我煮佢洗，哈哈！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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