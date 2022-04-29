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【防疫措施】疫苗通行證規定明日進入第二階段 　長周末繼續加強巡查

社會 12:39 2022/04/29

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(資料圖片)

食環署昨日（28日）表示，「疫苗通行證」規定將於本月30日進入第二階段，有關疫苗接種要求亦適用於《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（第599F章規例）現行指示指明期間的餘下日子（即4月30日至5月4日）。餐飲處所負責人必須使用「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，掃描每位顧客的疫苗接種紀錄、「醫學豁免證明書」或康復紀錄的二維碼。

另外，由星期日起，所有「醫學豁免證明書」必須是醫生經醫健通或醫管局電腦系統以電子方式簽發，未印有加密二維碼的「醫學豁免證明書」將不獲接納。 食環署提醒餐飲處所負責人在長周末繼續遵守防疫規例，指會繼續加強巡查，並與警方採取聯合行動，對違反防疫規例的餐飲處所負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動。

署方稱，於即將到來的長周末會繼續加強巡查，並與警方採取聯合行動，對違反防疫規例的餐飲處所及若干表列處所的負責人、員工及顧客採取嚴厲的執法行動。

「疫苗通行證」第二階段的安排包括以下要求

  • 18歲或以上人士須接種最少兩劑新冠疫苗才可繼續使用「疫苗通行證」
  • 12至17歲人士如接種第一劑新冠疫苗後未滿六個月，他們的「疫苗通行證」仍然有效；如接種第一劑後已滿六個月，則須接種第二劑才能繼續使用「疫苗通行證」
  • 獲豁免情況（如獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（「醫學豁免證明書」）、康復紀錄或因其他指明情況）則除外

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記者：余思嵐

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