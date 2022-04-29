【同心抗疫】幸福醫藥增設自助售賣機　買一盒捐贈一盒予基層助抗疫

自第五波疫情後，幸福醫藥已捐贈超過5萬盒成人及兒童止痛退熱、傷風咳等產品價值逾200萬元，並透過合作機構送贈至安老院、殘疾人士院舍、社區隔離設施及個別確診病人，估計支援超過2.5萬個有需要的家庭。幸福醫藥將繼續與不同機構合作，目標是第五波疫情期間，捐贈及派送不少於10萬盒藥物予合作慈善組織包括香港公益金、惜食堂、香港藥學服務基金等。

此外，幸福醫藥誠邀廣大市民一同參與捐贈。幸福醫藥將點算於自助售賣機所賣出的產品數量，並捐贈同樣數量的特強幸福止痛素予基層市民，做到「買一盒捐贈一盒」，讓更多有需要基層受惠，一起為社會出一分力， 多走一步。

自助售賣機專門售賣特強幸福止痛素，特強幸福止痛素含有 500 毫克撲熱息痛 (Paracetamol) 及無水咖啡因 65 毫克，有效止痛退燒，減輕發冷、頭痛、肌肉酸痛及喉嚨痛等症狀。世衛建議使用含撲熱息痛 (Paracetamol) 藥物，以有效舒緩新冠病毒引起 的徵狀，包括發燒、頭痛、喉嚨痛等。

自助售賣機於本年 4 月開始，陸續登陸將軍澳廣場 (TKO Plaza)、珀麗灣碼頭 (Park Island Pier)、中環 2 號碼頭 (Central Pier No. 2)、民坊 - 屯門兆禧食坊 (People’s Place – Siu Hei Shopping Centre)、K11 購物藝術館 (K11 Art Mall) 及康怡廣場 (Kornhill Plaza) 等地，幸福醫藥期望不久將來在港九新界其他地區，推出更多自助售賣機， 方便市民。

自助售賣機的位置及庫存量，可從以下網站得知最新消息： https://vendingmachine.fortunepharm.com/

另外，由4月28日起一連十日，幸福醫藥將於港島、九龍、新界各設一輛流動車， 免費派發一盒特強幸福止痛素（16 片），總數達5萬盒！流動車主要設置於體育館 / 社區疫苗接種中心外，可作家居備用，亦能舒緩打針可能引起的副作用，包括發燒及痛症，送量有限，送完即止。

責任編輯：羅嘉欣