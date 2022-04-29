【母親節2022】今年母親節食餐好推介　La Rambla+Ask for Alonzo包羅萬有早午餐美食

▲ La Rambla的母親節早午餐美食款式包羅萬有。(餐廳提供)

位於中環IFC的La Rambla(電話：2661 1161)，會在5月8日預備了母親節早午餐(時間：11:30am-2:30pm、成人$780位、12歲以下小童$390位、7歲以下小童免費用餐。)，可以盡情任食一系列加泰羅尼亞經典菜餚如Chistorra & Padron Peppers及Patatas Bravas外，還可以品嘗限定版西班牙海鮮飯Ozaki Beef & Foie Paella(需另加$180)。而且各式BBQ烤肉如Dry Aged Bone-In US Prime Rib及 La Rambla招牌菜Segovian style roasted Suckling Pig亦會於海景露台歡迎客人親自選取。

喜愛海鮮美食的客人亦可以額外價錢一併享用Avocado Lobster Roll及Lubina a la Sal，感受多重滋味。希望與媽咪開懷暢飲的朋友亦可揀選每位$450起的G&T及氣泡酒任飲套餐。

餐廳會為每位媽咪送贈一束鮮花，更會為客人拍攝寶麗來相片以作紀念，讓珍貴的慶祝時刻永久保存。

▲ Ask for Alonzo推出精選菜式蟹肉番紅花扁意粉$198。(餐廳提供)

若然只想簡單而隆重地於母親節當日吃個lunch的話，於蘇豪(電話： 8489 7847)、大坑 (電話：3101 8045)、鰂魚涌(電話：2856 2911)和跑馬地(電話：2891 2236)的4間Ask for Alonzo中推出精選菜式 — 蟹肉番紅花扁意粉（$198）。凡享用此菜式的客人，可免費獲贈一杯Mamma Mia Negroni或一杯意大利汽酒，與媽咪舉杯暢飲。

除此之外，集團亦於當天為一眾媽咪準備了特別驚喜，其中包括hair.arte.CAPELLI Salon禮券等禮物，以表達對所有媽媽的感激之情。

記者：郭秀芳