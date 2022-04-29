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【特首選舉】李家超擬增設「動員機制組」應對危機　促領導官員及早介入解決問題

政治 12:21 2022/04/29

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李家超表示，新一屆政府上任百日內，會為指定工作定下目標。（資料圖片）

特首候選人李家超今舉行政綱簡介會，逾百名地區及基層人士獲邀出席，李家超政綱有4大綱領，首項是強化治理能力，團結為民解困。

首項綱領涉及4大核心政策，（1）提升施政能力；（2）增強統籌執行；（3）奠定安穩基石；（4）團結共同解困。

上任百日內為指定工作訂KPI

在增強統籌執行方面，李家超表示，會在第六屆政府上任百日內，為指定工作定下目標，訂立關鍵績效指標。他要求，領導官員要實踐積極的領導角色，及早介入解決問題，主動作出指導。

為強化應急能力，增設新政府「動員機制組」，在危機出現時，按應急行動需要，制定動員級別，各部門按級別提供指定人數，組成應急隊伍，集中指揮。並會按應急需要，設立指揮部，由高級官員擔任指揮。

要求部門檢視運作方式  減省重複環節

另外，他又要求各部門檢視運作方式、行政程序及相關法例，減省不必要或重複環節，提升施政效率。

至於團結共同解困方面，李家超表示，要加強政府與地區各基層組織和團體的聯繫，建立更多的合作渠道，提升地區施政效能，增強基層社會服務供給能力。又提出在18區，成立地區服務及關愛隊伍義工網絡，支援政府地區工作，例如在疫情、風災水災等，參與支援服務。

李家超表示，會邀請社會各界，出謀劃策，同時善用之苦的研究能力，建構優質、多元的智庫生態。

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記者：林曉君

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