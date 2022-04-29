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【勞動節】5間普通科門診假期提供服務　可用電話或「HA Go」手機程式預約

社會 12:24 2022/04/29

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醫管局今日（2日）表示，於勞動節翌日假期（5月2日）將有5間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

局方指，已啓動的23間新冠病毒確診個案指定診所會在公眾假期期間提供服務，以協助治療因較輕微感染徵狀而需要獲得醫生診症服務的社區確診病人，特別是較高風險患者，為他們提供適切治療，紓緩病徵。求診人士可於指定診所的預約及服務時間致電相關的指定診所（一般預約電話或「關愛預約專線」），或透過「HA Go」流動應用程式內的「預約指定診所」功能，預約指定診所的診症時間。

局方提醒市民在假日時應繼續保持警惕，注意個人及環境衞生，以預防受感染和防止病毒在社區擴散。市民如出現呼吸道感染病徵，應立即求醫。

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責任編輯：余思嵐

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