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【夫妻關係】不滿亞氏保加症丈夫自私計較　港媽難受言語暴力：日日都想離婚

親子 15:46 2022/04/29

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不滿亞氏保加症丈夫自私計較，港媽欲離婚。

夫妻之間應互相扶持，共同為家庭付出。然而，有港媽在網上討論區大呻，患有亞氏保加的丈夫性格自私、斤斤計較，而且脾氣暴躁，甚至動手打人，令她想離婚，卻又考慮女兒感受而猶豫不決。

該名港媽在親子王國討論區發文，指患有亞氏保加症的丈夫，為人計較、自我中心，亦沒有同理心。亞氏保加症是自閉症譜系發展障礙，患者一般智力正常，但在社交溝通和人際關係則出現發展障礙。

她表示，婚前並不知道丈夫患有此症，是早年察覺女兒行為有異，確診過度活躍症，醫生表示與丈夫無法溝通，丈夫甚至命令醫生如何為女兒治療，其後她發現丈夫患亞氏保加症。

最新影片：

為$360辱罵妻子

港媽指出，平日夫妻不和時，丈夫不但出言辱罵，更不止一次動粗，而近日又因工人的醫療費而大吵。她詳述，早前工人生病，看了兩次醫生，由丈夫付款。其後，保險賠償了$360的支票，由於僱主是港媽，所以支票抬頭亦寫了她的姓名。

丈夫第一時間著工人把支票入到妻子戶口，再即時要求妻子開支票歸還款項。不過，由於她的支票簿放在書房，當時女兒在房內溫習而未有即時開支票。

不料，翌日丈夫下班回家後，第一句就是要求她開支票，當時她正在看電視而未有理會，丈夫就走入房翻動妻子的東西找支票簿，強迫她先開票，否則不准看電視。港媽嬲爆，向丈夫表示會提款現金歸還給他。

一個大男人，為咗360元日追夜追，發癲罵我，咁樣老公有同無沒分別。

港媽欲離婚

港媽表示，自己早已有離婚念頭，只是考慮上、下一代而未有行動。她表示，自己財政獨立，但亦有與丈夫的共同資產。女兒就讀中一，雙方父母身體欠佳。她續指，丈夫基本上不會照顧家庭，例如她有肩周炎、頸椎骨刺，但丈夫卻連替她拿少許東西都會黑面。

家庭開支主要由丈夫支付，她就負責女兒學費和興趣班費用。她形容，丈夫雖然很愛女兒，但是個「直升機家長」，經常管束女兒，而且很多負面情緒，例如女兒小學時就被辱罵「正垃圾、爛泥、唔死無用」等，令女兒心理不平衡，女兒也不喜歡爸爸。

帖文引起網民熱論，有人認為上一代沒有自閉症概念，因為沒有支援，令他們變得瘋狂；亦有網民建議事主帶小朋友離開，因為不可能可以令丈夫改變。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳 

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