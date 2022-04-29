【昆蟲出沒】馬鞍山現臭屁蟲卵居民驚慌　專家教正確清理臭屁蟲卵方法

▲ 有馬鞍山街坊分別在衣物及地毯上發現臭屁蟲卵

又到了臭屁蟲出沒的季節！臭屁蟲在本港被稱為「大埔名物」，但近日有多區街坊也發現其蹤跡，有馬鞍山街坊不約而同發文指，分別在衣物及地毯上發現臭屁蟲卵。有街坊首次認識，不懂如何處理；另一位則指少了一粒蟲卵，為此感到擔心。有滅蟲專家表示，切勿弄穿蟲卵，否則其帶臭味的汁液濺及皮膚的話，會引致痕癢或紅腫發炎。

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這兩天有街坊在facebook群組「馬鞍山之友」展示臭屁蟲蟲卵的相片，發文求助。從兩名街坊分享的相片可見，其中一張，有14粒綠色蟲卵黏附在一塊疑是衣物的啡色布料上，該街坊隨後被問是否曾到訪大埔。另一張相片，則有13粒蟲卵在白色地毯上，該名街坊問「少咗粒，點算？」

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臭屁蟲在馬鞍山出沒，有街坊感到驚慌，有人形容是「大埔名物入侵！」也有人留言指，最近在烏溪沙的住所也發現蟲卵蹤影。

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臭屁蟲產卵通常會誕下14粒

荔枝椿象又俗稱「臭屁蟲」，香港昆蟲學會會長饒戈曾受訪指，臭屁蟲愛在深色或淺色的衣物上產卵，蟲蛋呈圓球形，每次產卵通常會誕下14粒，排列密密麻麻，初時呈淺綠色或淺黃色，約兩星期後會接近破殼，之後孵化成蟲。

臭屁蟲蟲卵處理方法

遇上臭屁蟲蟲卵，該如何處理？無尾熊滅蟲服務負責人李宇軒曾受訪指，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

他提醒，千萬不要直接用手接觸蟲卵，並教正確清理蟲卵方法：

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香港蟲害管理學會主席陳澤森曾表示，臭味是臭屁蟲的防禦機制之一，另外臭屁蟲的成蟲或蟲卵感到危險時，亦會分泌出具刺激性的針液，同樣惡臭難聞，接觸皮膚時可能導致敏感甚至損傷。如市民發現其蹤影，可用硬卡紙將其掃走，又或用毛巾包裹好，小心將蟲或卵拿走，切勿把牠們弄穿。

皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪稱，臭屁蟲分泌出的汁液有刺激性，皮膚被濺中會有敏感、紅腫，甚至引致發炎。如被汁液濺中，要即時以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣