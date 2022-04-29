【長者檢疫】專科醫生倡長者由家人陪同檢疫　外遊宜帶備雙倍藥物傍身

▲ 專科醫生倡長者由家人陪同檢疫，外遊應帶備雙倍藥物傍身。( 冼偉倫攝)

資深著名藝人曾江前日（27日）被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡，享年87歲。有專科醫生指長者由家人陪同檢疫，若長者獨自檢疫，應該帶雙倍的藥物數量，防止藥物不足。

曾江離世揭示長者獨自檢疫的風險。老人科專科醫生佘達明今日（29日）在港台節目表示，長者獨自在酒店檢疫具危險性，不一定懂得照顧自己，「他實際是87歲，其實要當他是7歲小朋友般，他樣樣都識，但需要人哋照顧的。」最理想由家人陪同長者一同檢疫，或允許長者及兒童返港後在家檢疫，認爲只要提升檢測的嚴謹程度，病毒流入社區的風險不大，但檢疫人士家居環境狹窄則不宜在家檢疫。

佘又提醒，如果長者獨自檢疫，應該帶雙倍的藥物數量，一半放在寄存行李箱，一半放在手提行李，特別是患有肺部及心臟疾病的長者，一旦斷藥復發，後果可以非常嚴重，他補充家屬每日與長者視像通話，留意長者的身體及精神狀況。

檢疫酒店之一奧斯酒店董事長鍾偉棠在商台節目稱，酒店會為有需要長者提供特別支援，包括電話聯絡跟進情況，當發現無人接聽，就會敲門了解情況，又指酒店會以常理處理不同情況，酒店亦有衛生署常駐巡查隊，能協助處理突發事件，而當有檢疫人士家人要求轉交藥物，酒店會立即處理。

鍾偉宏續稱，除非發生緊急事情，如生命危險及火警等，基於隔離人士有傳染風險，一般情況下不會打開房門，不過突發事件發生，要依賴前綫同事的判斷而採取下一步行動。

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記者：陳麗娜