【老伙記】夥聖保羅校友合唱見證友情　側田：朋友是我最強後盾

▲ 側田再度回歸樂壇。

側田闊別香港樂壇兩年，最近他加盟環球，並剛推出新廣東數碼專輯《love songs from dreams》，顧名思義專輯以一個「情」字貫穿，變得更成熟的側田，對過去幫助過自己的所有人，都是心存感激。

側田新專輯中作品都是圍繞著「情」，不田一向拿手的慢板情歌，包括早《第一秒 （feat. Ted Lo）》、《Last Dance （側田 x Dough-Boy）》、《愛這個字》及《窮 L 情歌》、《老伙記》等。

▲ 新廣東數碼專輯《love songs from dreams》

側田道：「我覺得現在才開始我真正的音樂路程。更珍貴的是，我領會到成果不是最重要的，20、30年後再聽這隻碟，我會聽到回憶和過程。感謝共同監製的 Dough-Boy，感謝所有參與的音樂人，你們給了這隻碟生命。」

雖然現時側田身在美國，未能回港宣傳，但一直親力親為，為《第一秒》MV包辦了製作，帶著團隊到泰國拍攝，也越洋接受媒體訪問，分享製作感受。

▲ 側田親製e-card。

而在刻畫友情的《老伙記 （feat. Eric Kwok） 》，由側田與老友Eric Kwok合力打造，描述兄弟間的無形默契和相處點滴。側田近日亦親自製作了e-card，送給媒體及歌迷，向大家問好。

側田表示：「這首歌全是我母校St Paul’s co-Ed（聖保羅男女中學）的 校友作品。在製作歌曲的過程中，我從Eric身上學到很多東西，像大師班一樣，這是一聽到歌曲便會想起的事。我發現人越大，朋友便越少，不過剩下的『老伙記』就算各有各忙碌，不時常聯繫，碰面時總會像從前一樣無所不談，隨時願意為對方作最強後盾。 」

▲ 《老伙記》MV。

《老伙記 (feat. Eric Kwok) 》 MV非常貼題，找來側田一班好朋友、工作夥伴、粉絲、親人拍攝，溫情洋溢，其中包括Eric Kwok，小肥，Dough-Boy，JNYbeatz等，見證友情永固。

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