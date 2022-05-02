【修身血淚史】《東張西望》女神梁敏巧讀書時代被叫巨無霸　分享不捱餓低運動量低碳飲食餐單

▲ 梁敏巧大方分享吃得飽減肥餐單，夏天到可以試下！

新進《東張西望》女神梁敏巧（Maggie）身形Fit爆，社交網有不少靚相，但美麗背後有一段減肥血淚史。她近日公開自己最肥時候照片，真是判若兩人！



她說：「我真係肥底，希望唔好嚇親大家。」她還自揭中學被人起花名叫「Big Mag」，連她暗戀的男生都表明不會和她這種身形的人談戀愛，之後她立定決心減肥，經過多年的減肥經驗，Maggie已經研發出不用捱餓、低運動量及不復胖的低碳飲食餐單。



她還不藏私、大方將餐單連載在自己的IG上，為大家提供健康減磅方法。她接受TOPick專訪時直言，現在狀態Fit過選港姐！

分享減肥心路歷程

Maggie的瘦身減肥心路歷程一點都不容易，中學時期身高1.71米的她，身形相當大份，因而被人排斥，更被起花名叫「Big Mag」(巨無霸)，令她變得很沒有自信，於是她找了很多方法去減肥，包括節食、扣喉、食減肥藥，效果是有，但好快就反彈，減肥不成身體健康也受損。

後來她在減肥這方面下苦功，參考不少資料後，研發出不用捱餓的低碳飲食餐單，她將餐單上載到IG，並會連續14天連載，頭幾天照片所見食物相當豐富，有菜、有肉、有蛋及水果，營養豐富，最重要是餐餐能夠食得飽！

▲ 梁敏巧鼓勵大家有恆心一定可以！

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上圍沒有縮水

Maggie透露，餐單一開始時會減得很快，她建議大家盡量自己烹調，可以減掉鹽及油，效果就會更明顯：「頭兩天每日減了0.5KG，即是兩日減了1KG，去水腫很快，而且沒有飢餓感。」



問到減肥期間有沒有運動？Maggie表示一星期裡有兩天慢跑半小時，運動量不算劇烈，不過一星期已經減去4.5KG，她說如果沒有時間運動，都可以做一些拉筋動作，身形會修長很多。

▲ 梁敏巧未減肥前體重達60kg。

她還大方透露體重高峰期是60KG，腰圍是30吋，現在已經減掉了8KG，腰圍縮至24.5吋，而她目標是要減多2KG即是50KG！



雖然減掉了8KG，但上圍都沒有縮水，Maggie指可能這個餐單主要都是吸收脂肪及蛋白質為主，所以上圍仍能保持不變！不過她就提醒低碳飲食餐單也有副作用，她實測後就覺得容易便秘和容易眼瞓，所以她會進食益生菌維持腸道健康，她強調如果有頭暈作嘔的情況發生，就要暫停了。

▲ 穿泳衣示人都一樣有自信。

雞胸好味烹調法

主持《東張西望》的Maggie因為要經常出外景，所以惟有隨身帶備即食雞胸醫肚，不過價格不便宜，她就提議大家如果時間許可的話可以自行烹調，她還貼心地向大家提供烹調方法，如何煮出好味雞胸：

將雞胸加橄欖油、辣椒粉、蒜頭、鹽及胡椒醃30分鐘最好醃過夜、再用220度焗15分鐘，再翻面焗15分鐘即成。

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減肥成功的Maggie坦言感覺到自己身體比之前健康，皮膚狀態更好，人變得自信連隨心情都變得開心，正能量滿滿：

朋友多了，性格變得主動，仲多咗男仔追求。

最後她說減肥真是「世界上最公平的事」，一分努力一分收獲：

減肥唔係只為靚，係令自己更健康！唔使追求完美，自己舒服開心就好！夏天就嚟了，相信我，我咁懶，你得我都得，唔好理其他人目光，搵一群目標相同的人，同我一齊打卡出post互相鞭策！

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記者：陳麗薇