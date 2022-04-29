【虐兒悲劇】南韓女童鄭仁遭虐致死案　上訴失敗養母判監35年養父囚5年

▲ 南韓16個月大女童鄭仁遭養父母虐待致死，養母判監35年。

南韓去年發生一宗轟動社會的虐兒案，16個月大女童鄭仁遭養父母虐待，全身瘀傷、骨折、內臟破裂，最終不幸死亡。法院一審判處養母無期徒刑，但二審改判監35年，養父則囚5年，二人不服判決提出上訴。昨日（28日）終審判決出爐，結果維持原判。

養父母上訴維持原判

綜合韓國媒體報道，鄭仁的養母張夏英被控以殺人罪及虐待兒童致死罪，養父安聖恩則涉嫌虐待兒童罪。張夏英殺人罪名成立，檢方向法院請求判處她死刑。不過，法院一審判處她無期徒刑，二審考慮到將她與社會永久隔離並不合適，改為判監35年。至於安聖恩則被判監5年。

▲ 鄭仁因腸胃破裂於2020年10月3日死亡。（影片截圖）

張夏英與安聖恩對二審判決不服，分別提出上訴。南韓最高法院昨日（28日）宣判，維持二審判決，由於沒客觀事實證明張夏英犯案前有周詳的殺人計劃，並考慮到她的心理問題可能影響她的行為，最終維持二審判決，張夏英與安聖恩分別判處有期徒刑35年和5年。

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鄭仁骨折腸胃爆裂死

南韓SBS電視台節目去年1月揭發事件，2020年6至10月養母張夏英涉嫌多次暴力虐待養女鄭仁，曾用腳重踩鄭仁的腹部，以強大力道加以重擊，造成她胰臟與腸間膜破裂。鄭仁接受檢查後，醫生發現其腹部與背部出現多處損傷、全身骨折及腹腔充滿積血，最後因腸胃破裂於2020年10月3日死亡，死前體重僅8.5公斤。

鄭仁在出生時被親生父母拋棄，直到7個月大時才被養父母領養。張夏英與安聖恩原本育有一名4歲女兒，夫妻更曾登上節目「收養家庭特輯」，一家四口看來相處融洽。張夏英指因親女想要一個妹妹，故決定領養鄭仁。

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在領養鄭仁一個月後，張夏英經常慣性虐待她，同住的安聖恩卻聲稱，對鄭仁長期遭受暴力虐待「不知情」。鄭仁的幼稚園老師、兩夫妻的朋友及兒科醫生曾報警指出，張夏英虐待鄭仁，惟最後因證據不足結案，最終造成鄭仁被虐致死的悲劇。

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責任編輯︰王明芳