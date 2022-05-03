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「會計妹」豪擲57萬參選立法會選舉　黃俊碩花4萬拍個人照

政治 22:36 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

文思怡（中）、黃俊碩（右三）。（文思怡Facebook圖片）

立法會選舉結束多時，眾候選人的選舉開支已完成申報，其中，會計界4名候選人中，「會計妹」文思怡花費最多，總開支逾57萬元，當中投資最多的是廣告，共花逾44.8萬元，令人印象深刻的「閃卡」，則以1.8萬元，製作了6000張。

文思怡在選舉期間推出有自己肖像的閃卡，共花1.8萬元。（文思怡Facebook圖片）

義工餐飲及食物方面，文思怡共花2.2萬元，她和團隊3次幫襯同一間火鍋店「三鍋火鍋」，合共花逾7000元，其中一次，4人用餐，花3137元。

另外，文思怡又因逾期移除宣傳品，被食環署罰款逾7000元，不過，今次選舉中，多位候選人均因此收到食環署罰單，包括民建聯葛珮帆、李世榮、陳仲尼等。

參與選舉，個人形象是重要一環，不時可見有候選人花數千、甚至數萬元化粧、拍照。去年舉行的立法會選舉，亦不例外，其中，當選會計界立法會議員的民建聯黃俊碩，便花了4萬元拍攝個人照。惹人注意的是，黃俊碩將選舉工程，全權交給一間名為「Meke It Co. Ltd 」公司，10項服務，共計45萬元。

翻查黃俊碩公開的選舉開支申報，他在去年的立法會選舉中，總開支為48.2萬元，當中45.2萬元，付予「Meke It Co. Ltd 」，單是個人照及個人短片拍攝，開價12萬元；選舉工程、宣傳片設計等開支，亦佔12萬元；該公司亦為黃俊碩提供2位選舉助理，共計8萬元。「Meke It Co. Ltd 」老闆是前電台高層楊素珊（Susan），有民建聯中人透露，該公司由民建聯副秘書長葉傲冬引薦，而葉傲冬目前亦正擔任黃俊碩顧問。

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撰文 : 傅流螢

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