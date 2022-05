「會計妹」豪擲57萬參選立法會選舉　黃俊碩花4萬拍個人照

▲ 文思怡(中)、黃俊碩(右三)。(文思怡Facebook圖片)

立法會選舉結束多時,眾候選人的選舉開支已完成申報,其中,會計界4名候選人中,「會計妹」文思怡花費最多,總開支逾57萬元,當中投資最多的是廣告,共花逾44.8萬元,令人印象深刻的「閃卡」,則以1.8萬元,製作了6000張。

▲ 文思怡在選舉期間推出有自己肖像的閃卡,共花1.8萬元。(文思怡Facebook圖片)

義工餐飲及食物方面,文思怡共花2.2萬元,她和團隊3次幫襯同一間火鍋店「三鍋火鍋」,合共花逾7000元,其中一次,4人用餐,花3137元。

另外,文思怡又因逾期移除宣傳品,被食環署罰款逾7000元,不過,今次選舉中,多位候選人均因此收到食環署罰單,包括民建聯葛珮帆、李世榮、陳仲尼等。

參與選舉,個人形象是重要一環,不時可見有候選人花數千、甚至數萬元化粧、拍照。去年舉行的立法會選舉,亦不例外,其中,當選會計界立法會議員的民建聯黃俊碩,便花了4萬元拍攝個人照。惹人注意的是,黃俊碩將選舉工程,全權交給一間名為「Meke It Co. Ltd 」公司,10項服務,共計45萬元。

翻查黃俊碩公開的選舉開支申報,他在去年的立法會選舉中,總開支為48.2萬元,當中45.2萬元,付予「Meke It Co. Ltd 」,單是個人照及個人短片拍攝,開價12萬元;選舉工程、宣傳片設計等開支,亦佔12萬元;該公司亦為黃俊碩提供2位選舉助理,共計8萬元。「Meke It Co. Ltd 」老闆是前電台高層楊素珊(Susan),有民建聯中人透露,該公司由民建聯副秘書長葉傲冬引薦,而葉傲冬目前亦正擔任黃俊碩顧問。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加:https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video 立即下載:https://bit.ly/34FTtW9