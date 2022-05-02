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【特首選舉】譚耀宗：公屋提前上樓計劃由李家超主動提出　曾質疑提前一年幫助有限

政治 16:13 2022/05/02

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譚耀宗稱，公屋提前上樓計劃由李家超主動提出。（資料圖片）

特首候選人李家超在政綱中提出「公屋提前上樓計劃」，容許輪候者選擇提前入住配套未完善的公屋，其競選辦主任譚耀宗透露，計劃是李家超主動提出的，團隊認為可行，因此加入政綱。

譚耀宗今出席電台節目時指，計劃只是概念性方向，現正聽取意見，未到計算具體地點和成效階段。「我第一次聽，是聽他說的，當時也覺得，可以嘗試一下。」譚耀宗稱，李家超對民生政策有所認識，有時提出一些初步想法，團隊就負責了解可行性等問題，大家覺得可以，就納入政綱。他透露，初時有質疑過提前一年上樓，幫助有限，但最終同意，認為是多個選擇。

譚耀宗又指，今次政綱重點是強化政府治理能力，指疫情嚴重時期，市民看到政府工作滯後、出現亂子，希望情況可改變。「新特首如何動之以情、說之有理，令這些公務員為民解困，不要再被一些煩瑣的程序，成為我們的絆腳石。」

他又引述很多人提及，獎罰制度要分明，「公務員獎勵甚麼？給他們花紅？他們待遇不差，做好是應份。我認為在任用、提拔人時，應該考慮是否積極進取、幫忙解決困難、問題，不是只是因循守舊，有事就不關我事、依足指引，那就死定了。」

另外，被問到國家主席習近平近年七一會否來港，譚耀宗稱，沒有相關資料，以內地慣例，「逢五逢十」都是大日子，今年25周年有什麼安排，目前暫未清楚，但期望領導人來港看看最新發展、提供指示。

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責任編輯：林曉君

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