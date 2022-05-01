【食腦喪B】方紹聰入行12年戲份撇甩變態形象　奶仔與食腦兄弟搞製作公司

▲ 入行12年戲份最重角色撇甩變態形象，方紹聰孖食腦兄弟搞製作一年接近回本。

提起方紹聰（奶仔）會想起他在「野外」主持的綜藝節目，或者是令他被封「御用變態佬」的極端角色，最近的TVB劇《食腦喪B》，是奶仔入行12年至今戲份最重的角色，成功讓他撇甩過往瘋癲形象，不過其個人最大的收獲可能是識認到好兄弟何廣沛及郭子豪，並自組「食腦三子」製作公司。

最新影片推介：張明偉專訪

【食腦喪B】方紹聰拍破地獄險釀意外 演出獲讚撇甩「御用變態佬」稱號

入行以來戲份最重角色

奶仔今次在《食腦喪B》飾演道士「華倫」一角，上演真實「破地獄」的場面，更與朱智賢有段充滿「幻想空間」的姊弟戀，這個角色更是奶仔在訓練班畢業簽約無綫12年以來，戲份最多的一個角色。

他亦自己「御用變態佬」的形象：「大家可能記得我在《鐵探》中演殺手、《白色強人》演精神病人，或者《金宵大廈》的變態角色，大家一開始都是認識『恐怖』的我，今次《食腦喪B》雖然是講喪屍，但它是一套黑色幽默的輕喜劇，希望給大家看到我的另一面。」

能夠得到華倫一角，奶仔感謝曾跟他在《堅離地愛堅離地》合作的監製吳冠宇：「這次是我12年來『最main』的角色，如果在入行頭3、4年得到這角色，我可能會緊張。現在跟台前幕後都很熟，今次是好舒服、自在的演出，所以覺得角色在這個時間演出是個很好時機。」

▲ （曾嘉文攝）

【野外步出2】方紹聰以真誠打開動嘉賓 奶仔行山悟人生：只要踏出第一步總會完成

成功入屋

奶仔在訓練班畢業後，由跑龍套角色開始做起，直到《特技人》的一場「火燒人」戲份才獲得被討論的機會，接著再因為《鐵探》的「發瘟」、行山節目《野外步出》的主持，開始被觀眾記得、叫出他的名字，知恩圖報的他直言：「好老套但要多謝公司給予機會。」

其中提到近日參與由高層曾志偉擔大旗的遊戲節目《講你都唔信》，但奶仔說：「我以前在一廠只是遞支票，現在叫我入一廠做主持，覺得好奇妙！多謝志偉哥給機會我去站在他這個主持界的大前輩要前學習。」

雖然只拍了兩日，但已感獲益良多：「以前聽說拍完獎門人會去吃宵夜，在我心中是個傳奇故事，今次跟志偉哥合作，收工後大家真的會一起吃宵夜檢討節目，九時多收工會吃到凌晨三點，大家都好認真的檢討和改進。」

【野外步出】奶仔為助貧苦兒童6天赤腳走遍全港 方紹聰演員到山系YouTuber永不言棄

▲ （曾嘉文攝）

【盛‧舞者】方紹聰+陳苑澄從沒放棄跳舞夢 入行11年奶仔默默耕耘等機會

當節目監製

在疫情期間陷入工作低潮，奶仔當時自家炮製YouTube節目《約女Yama嗲》，成功令監製上門「敲門」邀請他製作綜藝節目《野外步出》，一圓他當主持的心願。

此外，預計6月份於J2播出的節目《貧窮限制想像》，則是由奶仔向C君「敲門」而成功開拍的節目。

奶仔自認是「貼地屋邨仔」，想透過《貧窮限制想像》帶觀眾見識香港奢華活動：「希望借節目令觀眾放下對『有錢人』的偏見，知道每種奢華活動背後都有它們的價值與故事，這次除主持，還首次兼任監製。C君剛入主J2，我就上前向他推銷這極念，大家都是『後生仔』而且他很Nice，馬上就接納意見。」

▲ （曾嘉文攝）

阻礙上一線？

強調自己出身平民、生活貼地的奶仔，沒有一般幕前藝人的包袱，但相對而言這亦可能成為他升格做一線小生的阻礙。

他坦言曾反思過這問題：「例如見到何廣沛咁型我點搞？後來發現我都有形象，而我的形象就是無形象。每個人教育、成長、價錢觀不同，所以生活、風格、性格也有所不同，我覺得只要做回自己就好了，而我就是一個普通的平民，如果有日突然去扮有型、有錢，反而令我形象受損。」

▲ （《食腦喪B》劇照）

【野外步出】方紹聰因貪玩而成節目主持 奶仔問出嘉賓心底話搞喊眾女神

享受貼地生活

奶仔並不擔心人氣就此站住：「因為社會氣氛、行業制度，在30年前可能會有這問題，以前聽說徐小鳳不能外出，因當她被見到就不值錢。但我要與時並進，在這個網絡盛行的世代，真與假是騙不了人的。」

他自知自己給人鄰家感覺：「以前見到有些一線演員在路上遇到粉絲，大家叫他總會有種靦腆的感覺。但在路上遇到認識我的人，他們跟我對答就像偶遇朋友一樣，好自然隨意。跟他們打招呼感覺是他們已經當我是自己人，我喜歡這種感覺。」

▲ （曾嘉文攝）

食腦三子組公司

因為合作《食腦喪B》令奶仔、何廣沛及郭子豪組成「食腦三子」，去年五月斥資六位數開設YouTube頻道「食腦BrainStorming」。

除製作自家YouTube影片，還會接拍其他的客戶廣告：「已接近回本，除我們3個，還有幾位導演、撰稿，會接拍各種類型廣告，但我們無刻意擺『牌頭』出來給大家知道。我們三子運用自己幕前的拍攝經驗，他們就分享年青人網絡世界。」

【野外步出】方紹聰與李旻芳玩獨木舟+煮海鮮 奶仔稱東張女神是TVB是第一賢妻【有片】

▲ （《食腦喪B》劇照）

電視與網片不同

奶仔坦言身為藝人發展生意有樣好處：「好多時客人聽到是我們三個藝人親自到來，都給機會見一見，成功率亦大增。」

他們各有職務，奶仔負責影片及廣告的內容、度橋；郭子豪有做生意經驗，在很多商業合作上決定由他做主導；個性溫柔的何廣沛負責公司的關係調解：「我很尊敬他的部份是他明明在TVB做主角，但在這裡卻如PA一樣，好積極落場幫手，公司買紙巾、訂水都是由他做，他是我們三人中最似阿媽的人。」

講到「轉場」YouTube的不同，奶仔坦言起初總會有些電視台的堅持：「覺得對白要怎樣說、擺位要怎樣放，做網的同事會認為這就會有距離感，我們知到後都會檢討。」

當中比較深刻是最初在影片盡量不講粗口：「因習慣電視模式，慢慢也會講，但又怕太誇張叫後製處理掉，同事說：『你驚咩啫？驚教壞細路？依家小朋友唔輪到你去教壞啦！』整件事最好就是，在電視見到我們作為演員認真的一面，在YouTube見到我們真實點的一面，可彌補大家覺得藝人不夠真實的盲點。」

【內有洋蔥】方紹聰胞姊患輕度智障 盼透過演藝工作令社會關注弱勢社群

決定身兼多職

不過奶仔強調自己不會為全心搞YouTube，而放棄幕前工作而：「有些人想一生人把一件事做到極致，就如日本職人。我喜歡把在不同行業吸收到的東西，轉化成優點放回我的演藝、角色之中，我以前做好多兼職例如開貨車、送毛巾、做侍應，除了為了賺錢，同時也把學到的東西轉化成養份。」

早前「食腦三子」承認曾因頻道有「拗撬」，奶仔坦言已過磨合期：「3個不同的人走有一起自然有不同的想法，但覺得如果團隊只講金錢不會走得長久，做生意錢是重要，但感情才是最核心的價值。」

▲ （曾嘉文攝）

真係唔好笑？

早前傳出TVB新綜藝節目《真係唔好笑》由「食腦三子」主理，13集節目每集上百萬製作費，最後被指「真係唔好笑」而未能播出。

奶仔聞言一臉無奈，表示跟另外6位藝人只負責幕前演出：「想知大家為何覺得一個幕前有份參與製作，大家各施其職，做幕前無可能知製作費，亦無可能去左右節目播映日期。在此想再澄清，我們從未干涉幕後工作，節目有既定的遊戲框架，我們用自己去方法去玩，每次的內容事前都不知情，很有新鮮感。」

奶仔以其經驗，表示無論他監製的《貧窮限制想像》，還是YouTube節目，從未試過有每集100萬元製作費：「想想也知無可能。有時都費解，如果節目播出了觀眾覺得不好笑不打緊，但還未看就這樣評論，想知他們的邏輯在哪裡。希望大家不要抹殺團隊的努力，看報道時多思考、Fact Check一下。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

記者：陳心怡