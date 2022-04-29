【抗疫支援】餐飲業捐逾3,900張免費餐券及食物換領劵　將透過惜食堂轉贈失業及低收入人士

▲ 餐券將轉贈有需要人士。（稻苗學會提供）

第五波疫情爆發連帶影響各行各業，本港最新失業率升至5.0%。稻苗飲食專業學會今日（29日）公布，收集到3,960張由餐飲業會員捐出的免費餐券及食物換領劵，將透過惜食堂派予失業及低收入家庭。

稻苗學會表示，早前向餐飲業會員籌募免費餐劵及食物換領劵，最終共收集3,960張，已於昨日（28日）轉交惜食堂，會透過其地區網絡，向受助目標人士派發，以解他們燃眉之急。稻苗學會第一副主席江志恒表示，非常感謝稻苗會員及惜食堂的員工協助，希望能幫助到有需要的社會人士。

▲ 稻苗學會向惜食堂捐贈餐券。（稻苗學會提供）

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責任編輯：黃悅晴