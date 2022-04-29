  • 30°C
香港時間 : 2022429日 (週五) 17:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【音樂神童】周杰倫4歲兒默默畫音符作曲　讚嘆囝囝是莫扎特蕭邦轉世

育兒經 16:19 2022/04/29

分享：

分享：

熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

周杰倫的4歲兒子在家默默畫音符疑是作曲，令周董驚嘆囝囝是否莫扎特或蕭邦轉世。

42歲台灣天王周杰倫音樂造詣極高，一對仔女也盡得真傳。繼6歲半大女小周周（Hathaway）跟爸爸四手聯彈鋼琴後，4歲半兒子小小周（Romeo）的音樂天分更令人驚訝，周杰倫日前晚上發現小小周正在畫音符疑是作曲，樂譜整齊有序，令周杰倫驚嘆兒子可能是莫扎特或蕭邦轉世。

最新影片推介︰

周杰倫深夜在社交平台發文分享小小周畫音符的影片，他表示自己在彈琴時，聽到老婆昆凌高呼，叫他趕快入房間看兒子畫畫，周杰倫非常驚訝兒子正在畫「樂譜」，他在白紙上畫了多條紅線，由上至下、左至右畫滿音符，更一度停筆思考，彷彿真的正在作曲。周杰倫在片尾問兒子︰

你心中有旋律，是不是？

    點擊圖片放大
    +5
    +4

周杰倫在帖文中問粉絲表示，「你們相信前世嗎？」他又hastag「#mozart #chopin」，懷疑囝囝是莫扎特蕭邦轉世，「Romeo默默的在房間畫這個，講真的我真的嚇一跳！」

周杰倫與昆凌將迎接第三胎。（IG圖片）

林俊傑提議化成歌曲推出

網民同樣感到驚訝，認為小小周有相當高的音樂天賦，「有其父必有其子」、「哥的基因太強了」、「蜜歐哥（Romeo）是在幫爸爸寫歌嗎」。創作歌手林俊傑則建議好友，「快把它寫成歌！」，將小小周的「樂譜」化成作品推出，獲不少網民讚好。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

出動千萬名車接送女兒考琴試

周杰倫與昆凌結婚近7年，正準備迎接第三胎，早前公布了是一名小公主。兩夫妻致力培育一對子女才藝，細仔小小周曾模仿爸爸自彈自唱；大女小周周則學習鋼琴、小提琴、芭蕾舞及花式溜冰等。

周董曾出動價值千萬的McLaren Senna名貴跑車接送小周周考鋼琴試，女兒考試後，還指爸爸在鋼琴老師心目中地位很高，老師亦讚揚小周周的潛能有望與周董看齊。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【星二代】周杰倫千萬名車送6歲女考鋼琴試　老師讚小周周才藝︰等你跟爸爸一樣
17:45 2021/12/01
【星二代】周杰倫千萬名車送6歲女考鋼琴試　老師讚小周周才藝︰等你跟爸爸一樣
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬
18:28 2022/03/08
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬
【超人媽媽】陳茵媺每天陪3子女學跆拳道　兒子考帶升級媽媽驕傲︰我們團結一起
13:57 2022/03/21
【超人媽媽】陳茵媺每天陪3子女學跆拳道　兒子考帶升級媽媽驕傲︰我們團結一起

你可能感興趣

【星二代】周杰倫千萬名車送6歲女考鋼琴試　老師讚小周周才藝︰等你跟爸爸一樣
17:45 2021/12/01
【星二代】周杰倫千萬名車送6歲女考鋼琴試　老師讚小周周才藝︰等你跟爸爸一樣
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬
18:28 2022/03/08
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬
【超人媽媽】陳茵媺每天陪3子女學跆拳道　兒子考帶升級媽媽驕傲︰我們團結一起
13:57 2022/03/21
【超人媽媽】陳茵媺每天陪3子女學跆拳道　兒子考帶升級媽媽驕傲︰我們團結一起
家庭教育 爸媽心聲 星二代 歌手 娛樂人物職業 周杰倫 昆凌 林俊傑 音樂

最高瀏覽

【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
10:37 2022/04/28
【移民現實】高職港爸賣樓移民英國不似預期　無奈轉基層工因子女一句話回流香港
【相愛28年】經歷三段婚姻　曾江遇見焦姣才懂得真正愛情：相處之道互相包容
12:56 2022/04/28
【相愛28年】經歷三段婚姻　曾江遇見焦姣才懂得真正愛情：相處之道互相包容
【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路
今日 13:45
【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路