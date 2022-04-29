【超市大搜查】消委會測試3/4匹窗口冷氣機　推介4款寧靜兼慳電之選

▲ 消委會測試3/4匹窗口冷氣機，推介4款寧靜兼慳電之選。

天氣開始轉熱，不少家庭都準備開冷氣，要涼快又省電，就要有一部能源效益較高的冷氣機。消委會過去曾測試15款俗稱「3/4匹」的窗口式冷氣機，比較製冷量、能源效率、寧靜程度等方面的表現，推介了4款既省電又寧靜的窗口式冷氣機。

測試涉及15款窗口式冷氣機，全部聲稱製冷量介乎2.0至2.2千瓦（俗稱「3/4匹」），當中首次涵蓋2款採用較環保的R32雪種的機款，全部售價由$2,580至$3,780不等，當中7款已包含基本安裝費，部分需額外支付$390至$490不等的基本安裝費。

消委會測試各款冷氣機的製冷量、能源效率、寧靜程度、送風量、抽濕表現、安全程度及使用方便程度。結果顯示，在不同項目的表現相近，有8款樣本總評獲4星半，並推介4款既省電又寧靜的3/4匹窗口式冷氣機：

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消委會表示，在8款總評獲4星半的冷氣機中，「Panasonic」CW-N719JA及售$3,380的「樂信牌Rasonic」的製冷能源效率分別達3.12及3.10，反映能源效益理想，製冷量與聲稱吻合，室內寧靜程度高，加上使用方便程度不錯，值得考慮。

「約克York」YC-7GB的製冷能源效率為3.09，能源效益高，製冷量與聲稱吻合，室內寧靜程度高；「東芝Toshiba」RAC-H07F的CSPF值亦有3.09，能源效率高，抽濕效果較高，均是不錯的選擇。

冷氣機慳電貼士

TOPick綜合了專家及消委會建議，分享冷氣機慳電貼士：

1. 將氣溫調高1度

冷氣溫度適中即可，不宜調太低，最佳溫度應為25°C至28°C。當安靜坐著，或進行輕度活動時，溫度可稍稍調高。每調高1度，可節省約7%至10%電費。

2. 避免陽光直射冷氣機

冷氣機安裝位置會影響耗電量，若被陽光直射，冷氣散熱效能下跌，耗電量會增加約16.5%。

消委會建議，家中開冷氣時可拉上窗簾，避免陽光直射屋內，降低室内溫度，並盡量關閉門窗減低冷空氣流失，以保持室溫。

3. 變頻式冷氣VS定頻式冷氣

據消委會測試結果顯示，變頻式冷氣全年平均有助慳電40%。消委會比較變頻式及定頻式樣本，發現變頻式樣本每年所需電費為$469至$567，定頻式樣本每年所需電費則為$839至$908。

至於為何變頻式更慳電？原因是「變頻式」冷氣機可調節壓縮機轉速，達至預設溫度後，就可自動保持慢速運行，相對慳電。

4. 安裝冷氣機要「擇位」

安裝冷氣機時，應盡量避免安裝在陽光直接照射的地方，並且要確保沒有物品阻擋冷氣機的進氣口及出風口。

5. 適當保養及定時清洗冷氣機

每兩星期清洗隔塵網、進氣口、出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能，並定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修冷氣機。

6. 預設關機時間

熟睡時，體溫會稍稍下降，故不用調低冷氣溫度。若冷氣機設有時間掣，可考慮預設關機時間為起床前1至2小時。

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責任編輯：羅嘉欣