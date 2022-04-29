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【MIRROR演唱會】七仙羽出招撲MIRROR門票　七師傅：想問姜濤有冇演唱會飛

娛樂 13:48 2022/04/29

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七仙羽也在尋找MIRROR紅館演唱會門票。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的男團MIRROR，將在7月尾起舉行十場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。

今日（4月29日）有信用卡贊助商實行第一輪的優先訂飛活動，由今早10時開始。該購票網站由今晨開始已出現「塞車」狀況。

曾MIRROR一同亮相節目的七仙羽（七師傅）先後上載與姜濤、Edan、Stanley的自拍照，更上載自己出招「求飛」的對話截圖！

最新影片推介：張明偉專訪

七師傅：我冇飛

七師傅在帖文中指：「前幾天在電視台化妝間見到姜濤，和他玩了一陣，他又長高了又靚仔了。本來想問他有冇演唱會飛，後來想起保錡那句話：我不是賣飛的。所以只有將這份秘密，差點說出口的話永遠埋在心裡。」

她續指：「身邊的人日夜找我要票，就算微辣帮我搞的talk show, 我自己都冇票，更何況是別人的演唱會。但我重視所有友情，我馬上聯絡viu tv 大國文化丶主辦商富衛，得到的結果....」。

從對話截圖中所見，師傅指很多高層問她取票並希望可預留數張，對方回覆：「我哋啲飛都好緊張，幫你問吓」。

另外，師傅本來是單獨上載與姜濤、Edan的合照，後來才有結集與Stanley合照的帖文。有網民留言：「師傅這麼美不用美顏吧」、「師傅 不要用美顏啦 用了就不好看了」，而MIRROR三子就似乎未有過份「被美顏」。

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以正途方法買飛

MIRROR的官方社交平台，今日在限時動態發文，呼籲一眾「鏡粉」要以正途方法購票：

感謝大家對MIRROR的厚愛，了解到近日有不法之徒聲稱已有演唱會門票出售，我們在這裡呼籲，千萬千萬別被騙徒有機可乘，希望大家以正途購買門票，感謝大家耐心等候。期待與各位一起分享我們第一次的紅館演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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