【日本發展】蒙嘉慧往日本做房產生意　48歲Yoyo苦學日文融入當地：真的很喜歡返工

▲ 蒙嘉慧已身在日本開工。

蒙嘉慧（Yoyo）向來鍾情日本文化，去年初更獲丈夫鄭伊健打本過百萬，在日本福岡開房地產公司，主打物業管理、移民等，升呢做CEO！身為老闆的Yoyo凡事親力親為，不時親自拍片做生招牌宣傳，亦監督網頁設計，認真勤力。

近年Yoyo為了在日本發展，跟老師苦練日文，早前還報考日文語文能力試，非常認真，不過就被公司同事踢爆，在公司網站甫了一張Yoyo的測驗卷，惟10條答案卻錯了4條，並以3個哈哈笑Emoji，告訴她要重新測驗，非常搞笑。

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身在日本開工 心情大靚

最近有見疫情緩和，原來Yoyo已飛到日本開工，日前更在社交網自爆不熟路，又指自己很喜歡返工：「終於要返工，但返自己公司要求google大神係乜嘢玩法，我唔入會計部㗎，真係好鍾意返工。」有網民亦留言問她會否請地產經紀，她亦有回覆：「請㗎！」

昨天（4月28日），又在社交網上載新相，手拿食物的Yoyo更叫網友猜她吃甚麼：「估吓我食乜嘢早午餐，估中可能有獎。」有網友猜中是沖繩飯糰，Yoyo相當開心，還叫網友留地址會送上禮物，得獎者指身在香港，Yoyo表示都一樣照送，身在異地，心情果然特別高興。

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地產公司業務多元化

據知Yoyo的地產公司主打福岡生意，除樓盤介紹外，亦有講解當地文化、物業管理、升學及移民事宜，並指明公司乃日本國土交通省「全國宅地建物取引業保証協會」會員及領有日本不動產牌照，為有意在當地投資及置業的人士提供專業意見，為免言語不通，更會安排全程廣東話溝通。

而且她曾接受媒體訪問時指坦言看中福岡，全因當地是她最喜愛的旅遊地方，並相信該地有很好的發展潛力。