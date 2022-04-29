【潮物速報】日本人氣插畫師Noritake快閃限定店　Tee布袋+生活雜貨+插畫全面發售

▲ 太古城APITA剛剛開設人氣插畫Noritake限定快閃店。（攝影：何偉雄）

年輕人去東京，不可能沒見過日本插畫家Noritake的作品，作品覆蓋範圍由東京JR站廣告，到成藥包裝等，日本插畫家Noritake的精品更是散見於東京市內百貨公司和時裝店、成為當地、台灣和港青的瘋搶對象，今回太古城的APITA百貨公司為日本插畫家Noritake開設快閃店，將東京的時尚帶到香港。

Noritake於1978年出生，為人非常低調，很少曝光，甚至他個人的instagram都從不露相。

2008年開始舉行插畫展，憑著簡單線條，大量留白和只有黑與白的插畫令人留下深刻印象，近年更吸引到不少時尚界的刊物如《BRUTUS》、《Monocle》和時裝品牌nanamica和ZUCCa的支持，商品客戶亦紛紛邀請他繪畫插畫，令他的作品可見於東京大街小巷的廣告中。

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而原定2019陳奕迅舉行一連25場的《fear and DREAMS》演唱會，亦找來這位插畫家設計演唱會紀念品，可惜最後個唱取消，這批產品亦無緣面世曝光。

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不過，作為Noritake的fans今次一定開心，因為APITA一口氣將這位插畫師的tee、tote bag、茶杯、筆、記事簿、限量插畫、甚至滑板都一一囊括，開設了一間限時快閃店，身為Noritake這個假期可要立即動身掃貨了。

info

日期：即日起至31/5

時間：11：00am-21：00pm

地點：太古城中心2期地下APITA「樂活空間」

記者：何偉雄