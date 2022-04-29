【減肥大作戰】抗疫留家自煮自理少油去味精　港女一招方法輕鬆減去10磅

食店晚市重新「啟市」，我城又再次活躍起來。久違了的好朋友抓緊機會重逢，都說恍如隔世。我的好幾位女性朋友沒見才一年多，竟然比神隱前亮麗窈窕了許多，本來礙眼的胃腩、肚腩統統不見了。

還未開口問原因，她們已經急不及待搶着說，是拜社交距離和禁足所賜，為人為己，大家都謝絕見面，免得不小心把病毒傳播。於是，除非必要，都留守家中自煮自理，日日家常便飯，必然少油膩去味精，愈簡單愈稱心。同時，又可以趁此良機，隨時展開連續的減肥大計，不怕被忽來的飯局打斷計劃。減少了應酬，多了me time，還可以日日上運動場跑步、曬太陽、拉筋。

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其中一位好朋友說，她因此減了十磅，用的方法是連續兩個星期不沾澱粉質食物，如米飯、麵包；至於其他食品，如肉類等，則如常進食，但會多吃綠葉蔬菜和飲白開水。減磅後的她，去除了從前的臃腫，面部輪廓分明，心情大樂，自然容光煥發。她說自己現在即使重新吃飯，也只限制吃三分一碗，讓飯氣為她保持必要的營養。這個方法適合你嗎？

全文刊登於《香港經濟日報》，原題是：「簡易減肥法」

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