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【著數優惠】麥當勞全線甜品站5月1日重開　優惠價$10朱古力脆皮草莓新地

休閒消費 13:38 2022/04/29

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麥當勞全線麥當勞甜品站5月1日重開。（圖片由麥當勞提供）

即將踏入5月，麥當勞甜品站亦於5月1日全線重開，，麥當勞甜品還會帶來期間限定的「福岡の莓」系列，一系列粉紅草莓的新地甜點迎接夏日來臨，還有朱古力脆皮草莓（或扭紋） 新地將以優惠價$10元發售！

最新影片推介

「福岡の莓」系列包括草莓新地筒，以草莓味新地搭配粉紅色新地筒，大家亦可選擇搭配朱古力脆皮的朱古力脆皮草莓新地筒。朱古力脆皮草莓新地，底層有酸甜草莓醬，外層沾上朱古力脆皮。另有草莓麥旋風同步登場，草莓新地加上粉紅脆片、朱古力曲奇碎和酸甜草莓醬，多重口感。

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麥當勞指，以上4款甜品均可選擇搭配扭紋新地或扭紋麥旋風，當中朱古力脆皮草莓（或扭紋）新地將以優惠價$10元發售。

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責任編緝：蕭雅文

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