【商場優惠】觀塘裕民坊1周年感謝祭　一連5星期$1大激賞+買$400回贈$70

▲ 市區重建局主辦=裕民坊1周年感謝祭，買$400回贈$70。（商場提供）

YM²裕民坊開幕一周年，商場於4月30日起推出「裕民坊1周年感謝祭」，回饋市民支持，更會一連5個星期六夥拍YM²裕民坊、裕民里及裕民市集內近30間商戶，推出「$1大激賞」及其他優惠，大派超過3,000份$1禮遇。

YM²裕民坊每星期都有全新$1禮遇推出，顧客只要登入YM²裕民坊Facebook專頁(@YM2.yuemansquare) ，於活動連結回答指定問題，每星期最快答對問題的一眾即成為得獎者。得獎者於商場禮賓處憑得獎通知書換領「$1大激賞換購券」，於商戶以$1換購指定人氣商品。

▲ 一連5星期的周末及公眾假期，電子消費憑券可以$1換領多款人氣傳統小食。（商場提供）

裕民里商戶亦會推出$1超筍商品，於4月30日起連續5個星期的周末及公眾假期，於YM²裕民坊即日以電子貨幣任何消費，即可換領「$1大激賞換購券」，憑券以$1品嘗各款人氣傳統小食，包括雞仔餅大王的經典雞仔餅、永興豆漿王的魚蛋/燒賣/豆漿套餐等，數量有限，額滿即止。

而為了讓市民使用消費券時獲得更多獎賞，YM²裕民坊即日起至6月5日更推出裕民消費加碼賞，顧客凡使用4大電子貨幣消費滿$400，可獲贈$20 YM²裕民坊商場優惠券；消費滿$1,000，即可獲贈$50 YM²裕民坊商場優惠券。商場同時推出裕民坊泊住賞，只須於YM²裕民坊消費滿指定金額，即可尊享高達2小時免費泊車優惠。

記者︰黃依情

