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【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情

社會 13:30 2022/04/29

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其前業主形容疑犯為人戇直及「乖仔」。

元朗田廈路發生謀殺案，一名25歲男子涉嫌殺害女子後，用推板車運屍，過程被天眼拍下，詳情即看：【下一頁】

據了解，疑犯家有父母及兄長。疑犯曾於福亨村租住一間劏房約1年，當時與女友同居，分手後搬走。其前業主形容疑犯為人戇直及「乖仔」，曾被女子欺騙感情，前女友曾帶另一男子回家，業主暗示後疑犯稱相信二人僅在聊天。

    點擊圖片放大
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前業主又說，疑犯已搬走一年多，之後有回來探望他及打電話問候。疑犯向他透露做屠房做搬運工作時認識現任女友，兩人於田廈路富安花園另租一單位同居，並指現任女友有吸毒習慣。

警方今午於現場附近搜證，撿走板車、椅、一張被褥，另有警員在棄屍現場約400米外的富安花園內調查。

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記者：曾秋文、黃悅晴

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