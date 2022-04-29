【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情

▲ 其前業主形容疑犯為人戇直及「乖仔」。

元朗田廈路發生謀殺案，一名25歲男子涉嫌殺害女子後，用推板車運屍，過程被天眼拍下，詳情即看：【下一頁】

據了解，疑犯家有父母及兄長。疑犯曾於福亨村租住一間劏房約1年，當時與女友同居，分手後搬走。其前業主形容疑犯為人戇直及「乖仔」，曾被女子欺騙感情，前女友曾帶另一男子回家，業主暗示後疑犯稱相信二人僅在聊天。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

前業主又說，疑犯已搬走一年多，之後有回來探望他及打電話問候。疑犯向他透露做屠房做搬運工作時認識現任女友，兩人於田廈路富安花園另租一單位同居，並指現任女友有吸毒習慣。

警方今午於現場附近搜證，撿走板車、椅、一張被褥，另有警員在棄屍現場約400米外的富安花園內調查。

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復 醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文、黃悅晴