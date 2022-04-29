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【Disney+劇集】《月光騎士》糅合埃及神話及心理學　揭主角內心挫折與苦痛

娛樂 13:31 2022/04/29

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《月光騎士》

Marvel Studios全新原創劇集《月光騎士》（Moon Knight）已踏入尾聲，於首3集的鋪陳以及逐步與觀眾了解由奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）一人分飾兩格的主角馬克及史提芬所面對的處境後，在《月光騎士》第4集迎來連串於埃及沙漠及古墓內的驚險對壘與追逐。

第4集結尾時，史提芬於阿歷山大大帝墓塚中，被伊芬鶴基（Ethan Hawke）飾演的哈羅早一步找到封印阿米特的石棺，可是最後卻被哈羅開槍射擊……

加入埃及神話

來到最新一集第5集，因為月神孔蘇被封印而失去變身成月光騎士能力的馬克/史提芬處於瀕死階段，跌入埃及陰間「杜阿特」，必須完成「公義天秤」的考驗，以求通往死後世界。

Marvel繼以北歐神話世界、多元宇宙融入作品橋段後，《月光騎士》以埃及神話的死後世界及心理學知識，糅合創出馬克/史提芬自我意識投射而成的死後過渡世界「杜阿特」：一所慘白、於各房間藏有各種關於自我人生秘密的精神病院。

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揭人格分裂原因

馬克必須讓二為一體的史提芬進入精神病院的各個房間，向史提芬坦白他所經歷的一切，才能平衡「公義天秤」，成功通過「杜阿特」，免於消失於冥海當中。

不過精神病院的每一個房間，都隱藏着馬克不想面對的悽愴過去，以及分裂出人格史提芬的原因。

至於《月光騎士》第6集大結局，將於5月4日下午3時於Disney+獨家上線。

撰文 : TOPick柴犬出動

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